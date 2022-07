L'Alqueria de Moret de Picanya acollirà un centre de dia de Salut Mental per a xiquets i adolescents

El conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, i l'alcalde de Picanya, Josep Almenar, han anunciat aquest divendres l'acord aconseguit per a la cessió de les instal·lacions per part del municipi en benefici de la Conselleria, que invertirà 420.000 euros per a condicionar l'espai, segons ha informat la Generalitat.

Sobre aquest tema, Mínguez ha destacat que una de les principals línies d'actuació de la Conselleria de Sanitat, especialment arran de la pandèmia per coronavirus, consisteix "a impulsar les accions relacionades amb la Salut Mental i, en concret, amb la que afecta a la població infantil i juvenil".

En aquest tipus de centres, contemplats en el Pla de Salut Mental, els menors romanen hospitalitzats al llarg del dia, sense pernoctar, estan escolaritzats i participen en activitats terapèutiques amb personal especialitzat. La Conselleria de Sanitat ha programat l'engegada d'un total de nou centres d'aquestes característiques.

Els tres primers que entraran en servici tindran 30 places cadascun i se situaran, a més de Picanya, a les àrees metropolitanes de Castelló i Alacant, on ja estan "molt avançades" les gestions per a habilitar els seus respectius hospitals de dia, segons les mateixes fonts.

El centre de Picanya, que obrirà fins a les 17 hores, estarà proveït de sala de teràpia; consulta d'Infermeria; quatre consultes per a Psiquiatria/Psicólogía/Treball Social; dos consultes per a Teràpia Ocupacional/Docència; aula amb projector; ludoteca o sala de jocs compartida amb l'Unitat de Salut Mental Infantil i de l'Adolescència del departament (USMI); cuines i pati.

El centre ho atendran dos professionals de Psiquiatria, tres de Psicologia, Treballador Social, Infermeria, Terapeuta Ocupacional, TCAE, Auxiliar Administratiu i dos docents.

REFORÇAR LES UNITATS DE SALUT MENTAL INFANTOJUVENIL

A més dels tres hospitals de dia, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha creat 259 noves places per a treballadors de Salut Mental en el marc del procés de creació de 6.000 places estructurals noves, el major increment de plantilla que s'ha escomès en la història del sistema valencià de salut.

D'eixes 259 places, 70 s'han destinat a impulsar el pla de xoc d'atenció infantil-juvenil que contempla, a més de la creació dels tres hospitals de dia -un per província-, l'organització d'equips comunitaris per a reforçar les Unitats de Salut Mental Infantil-Juvenil a la resta de departaments de salut, han destacat.

Al costat d'aquestes iniciatives s'estan portant avant unes altres, com la col·laboració amb la Conselleria d'Educació per a la millora de l'acompanyament emocional i de Salut Mental de l'alumnat, la detecció precoç de patologies i la posada a punt de protocols, pautes i mesures de suport, així com dels plans terapèutics específics per a l'alumnat amb problemes mentals.