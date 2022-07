Aprovat el barem de l'OPE per a la reducció de la temporalitat en les plantilles de la Generalitat

Aquesta OPE es convoca per a complir amb l'establit en la Llei 20/2021 del Ministeri d'Administracions Públiques amb la qual es reduirà la "excessiva" temporalitat en el sector públic fins al 8%, segons ha assegurat la Conselleria.

Així, fruit d'aquest acord, es convocaran 3.088 places en aquesta OPE. D'elles, 2.514 corresponen a llocs de naturalesa estructural dotats pressupostàriament que han estat ocupats de manera temporal i ininterrompudament amb anterioritat a l'1 de gener de 2016.

A més, s'inclouran altres 574 places que hagen estat ocupades d'igual manera, almenys, en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2021. L'OPE extraordinària es completa amb 739 places pel torn de promoció interna.

BAREMS

Les places del primer grup ocupades de manera temporal i ininterrompudament des d'abans de l'1 de gener de 2016 es convocaran, tal com marca la llei estatal, mitjançant processos de concurs en els quals el 60 per cent de la nota correspondrà a l'experiència baremada amb 0,32 punts per mes treballat en un lloc de la Generalitat igual al que s'opte; 0,11 punts per mes per llocs diferents i 0,08 per mes en altres administracions.

El 40% restant de la nota s'avaluarà mitjançant altres mèrits com els exàmens aprovats en oposicions semblants durant els últims deu anys; les titulacions acadèmiques, el coneixement del valencià i altres idiomes comunitaris i els cursos de formació.

Pel que fa a les places del segon grup (574 i ocupades en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2021), es cobriran mitjançant concurs-oposició en el qual els exàmens suposaran el 60% de la nota i el 40% mitjançant la baremació de mèrits a raó de 0,18 punts per mes treballat en lloc similar de la Generalitat al que s'aspira; 0,06 en funcions diferents i 0,05 per mes treballat en altres administracions.

La resta de la puntuació per a aquestes places es configurarà mitjançant els mateixos mèrits que el grup precedent. Per a aquest grup, el contingut dels exàmens guardaran relació amb els procediments, tasques i funcions habituals dels llocs de treball als quals s'oposita i, per eixe motiu, hi haurà una reducció dels temaris.

Aquesta OPE extraordinària se suma als processos d'estabilització de llocs de treball interins que ara mateix estan en marxa corresponents als anys 2017, 2018 i 2019 en els quals es cobriran un total de 5.490 llocs.

"GRAN AVANÇAMENT PER A REDUIR LA TEMPORALITAT"

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha destacat que l'acord aconseguit aquest divendres suposa "un gran avançament per a aconseguir reduir la temporalitat que s'ha aconseguit amb un important consens amb les organitzacions sindicals, la qual cosa redundarà en una millora dels servicis públics que s'ofereixen a la ciutadania".

Per a la consellera Bravo, "entre tots els processos es cobriran amb funcionaris de carrera un total de 8.499 llocs, amb el que la taxa d'interinitat de la Funció Pública valenciana se situarà per sota del 8 per cent tal com marquen els objectius de la llei estatal".

"La gestió d'aquesta OPE suposa tot un repte organitzatiu que assumim amb confiança. Des de 2016 estem duent a terme el major procés de reclutament de capital humà des dels anys 80 amb prop de 150 processos selectius en els quals estan participant més de 100.000 aspirants", ha conclòs Gabriela Bravo.