Detingut per atracar una gasolinera d'Almassora després d'intimidar la dependenta amb una pistola

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 51 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació en una estació de servici de la població d'Almassora (Castelló), on suposadament va sostraure 175 euros després d'intimidar amb un arma la dependenta mentre es trobaven a l'establiment diversos clients.

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, la Guàrdia Civil va tindre coneixement el dia 22 de juliol, a través d'avís de la central d'alarmes a la central COS de la Guàrdia Civil, de l'activació d'un polsador d'atracament per la pròpia empleada de la gasolinera.

Els guàrdies civils, una vegada en el lloc i després de realitzar una minuciosa inspecció ocular així com altres més tècniques, van reconéixer al suposat autor, doncs és un delinqüent habitual de la zona. Realitzat el corresponent operatiu de cerca va donar com resultat la seua localització i detenció el dia 27, com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació.

Els agents van poder esbrinar que l'arma emprada -pistola- en el fet delictiu havia sigut comprada en un basar de la localitat. El detingut ha sigut enviat a presó després de ser entregat al costat de les diligències instruïdes en dependències judicials de Castelló.