Detingudes dos persones que realitzaven instal·lacions elèctriques il·legals en parcel·les de València

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, l'operació va començar el passat mes de juny, quan agents de la Guàrdia Civil van localitzar diverses parcel·les que estaven connectades, de manera il·legal, a la línia elèctrica. Aquestes ubicacions es trobaven dins dels termes municipals de Xiva, Monserrat, Sollana i Torís.

Els autors d'aquests fets estaven ben organitzats i enganyaven als propietaris de les parcel·les portant uniformes i utilitzant vehicles de diferents companyies elèctriques. Així, s'aparentava legalitat i generava confiança en els amos de les terres.

El 'modus operandi' dels integrants del grup criminal consistia a oferir la possibilitat d'instal·lar un comptador elèctric als propietaris de terrenys no urbanitzables, en els quals no està autoritzada la instal·lació.

Per a açò, els autors sostreien els comptadors d'habitatges no ocupats per a, posteriorment, instal·lar el comptador en el terreny del nou propietari i connectar-lo a la xarxa de subministrament elèctric principal. Subministrament que, en ocasions, estava a centenars de metres de distància, per a açò era necessària la realització de rases amb maquinària pesada. Aquest comptador seguia figurant en la ubicació de la vivenda de la qual havia sigut sostret, però a nom del nou client.

Els autors van aconseguir estafar a 12 propietaris entre 6.000 i 12.000 euros a cadascun, per la qual cosa van obtindre uns beneficis de més de 100.000 euros.

La Guàrdia Civil de València va finalitzar aquesta operació, a mitjan mes de juliol, amb la detenció de dos homes, de 43 i 53 anys i de nacionalitat espanyola, als qui se'ls atribueixen 12 delictes d'estafa, huit furts i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 7 de Llíria.