Els joves de menys de 35 anys poden demanar ajudes de fins a 10.800€ per a comprar una casa en zones despoblades

Amb aquest pla, compatible amb altres ajudes de vivenda, la Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica vol donar resposta a la fractura generacional que fa impossible que els joves s'independitzen, i a la territorial, amb almenys 171 localitats valencianes en risc de despoblació.

Així ho ha anunciat el conseller del ram, Héctor Illueca, advertint que els joves estan obligats a endeutar-se per a comprar una casa i que la Comunitat és la tercera autonomia amb la taxa d'emancipació juvenil més baixa, segons l'últim observatori del Consell Valencià de la Joventut (CVJ).

"L'última crisi financera va produir una generació perduda i això no es pot repetir", ha reivindicat el també vicepresident segon, que ha concretat que no es descarta poder ampliar les ajudes en un futur a municipis més grans "si el diagnòstic aconsella anar més enllà".

En concret, el termini per a presentar sol·licituds s'iniciarà aquest dijous 28 i finalitzarà el 30 de setembre. L'ajuda a la compra suposarà el 20% del valor de l'adquisició de la vivenda, amb el requisit de no superar en 120.000 euros el valor d'adquisició i amb un límit màxim de 10.800 euros per persona.

Com a requisits, les ajudes es concediran als jóvens amb ingressos iguals o inferiors a tres vegades l'IPREM que al llarg d'enguany hagen adquirit una vivenda amb contracte de reserva, amb compromís de compra des de l'1 de gener de 2022 fins al 30 de setembre o amb el contracte de compravenda pendent de formalitzar en el moment de realitzar la sol·licitud. Una altra de les condicions és no ser ja propietari d'una vivenda.

PRIORITAT PER A COL·LECTIUS VULNERABLES

En la baremació es tindrà en compte que la vivenda estiga en un municipi en risc de despoblació, així com els ingressos i les situacions especials dels sol·licitants, com ara famílies monoparentals, nombroses, persones amb diversitat funcional, afectats per un desnonament o una execució hipotecària, víctimes de violència masclista o terrorisme o joves extutelats.

Entre les novetats de la convocatòria destaca la priorització de la compra de vivendes en municipis amb el risc de despoblació. Enguany també augmenta el nombre de localitats que es podran beneficiar d'aquestes ajudes, en poder sol·licitar-les per a pobles de fins a 10.000 habitants.

En 2021, la primera convocatòria va possibilitar la compra d'una vivenda a 35 joves de 25 municipis valencians com la Font de la Figuera, Beniarjó, Biar, Vilar de Canes, les Alqueries, Sant Joan de Moró i Artana.

L'acte ha comptat amb representants del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària, els sindicats CCOO PV i Intersindical, promotors immobiliaris, l'Unió de Consumidors o la Federació Autonòmica d'Associacions Gitanes.