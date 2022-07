Sanitat convoca oposicions després d'estiu per a cobrir 8.000 places d'infermeria, TCAE o medicina de família

Les proves, amb un total de 8.056 places a les quals poden optar tant personal estatutari fix per promoció interna com els qui encara no ho són, se celebraran en diumenge: 18 i 25 de setembre, 2 i 16 d'octubre i 6, 20 i 27 de novembre, amb la previsió d'una participació de prop de 68.000 persones.

En concret, les categories amb més oferta són infermeria -3.817 places a les quals es poden presentar tant personal fix per promoció interna com els qui encara no treballen en l'administració- i TCAE, on hi ha 2.737 places, unes per a cobrir per torn de promoció interna i unes altres de torn lliure. També s'han convocat els exàmens per a cobrir 500 places de medicina de família.

L'oferta es completa amb els exàmens d'oposició per a cobrir un total de 1.002 places d'infermeria especialista obstètric/ginecològic, pediatria, metge de urgències hospitalàries, infermer de SAMU, odontologia, fisioterapeuta, tècnic especialista radioteràpia, metge en unitat de curta estada, cirurgia general i de l'aparell digestiu, enginyer de aplicacions i sistemes, tècnic de informàtica, tècnic de la funció administrativa, tècnic de manteniment, tècnic intermedi en prevenció de riscos laborals, higienista dental, governant, tècnic especialista documentació sanitària, analista programador i de sistemes així com per a administratiu de la funció administrativa, gestió de la funció administrativa, tècnic especialista anatomia patològica i terapeuta ocupacional.

Totes les proves es realitzaran en diumenge a l'aulari sud de la Universitat de València, encara que en el cas dels exàmens on s'espera més afluència s'habilitaran espais addicionals. Els llocs, les dates exactes dels exàmens i els temaris es poden consultar al web de Sanitat.

Les places corresponen als processos selectius de les OPE dels 2017, 2018 i estabilització del 2019, que van ser retardats per la pandèmia. Es tracta de més d'11.800 places distribuïdes en 110 convocatòries, amb 165.000 inscrits, al costat de 10.000 places per a cobrir en la seua majoria per concurs i 6.000 noves.

A més d'aquestes 11.800 places, Sanitat ja ha aprovat oferir, en la seua majoria per concurs de mèrits, altres 10.000 places en compliment de la Llei 20/2021, que estableix una sèrie de mesures per a millorar l'eficiència dels recursos humans en les administracions i situar la taxa de temporalitat estructural per davall del 8%.

En paral·lel està en marxa la creació, en la plantilla estructural de la Conselleria, d'un total de 6.000 noves places, el major increment de plantilla en la història del sistema valencià de salut, destaquen des del departament de Miguel Mínguez.