Ford prorroga l'ERTE fins al 31 d'octubre amb 10 dies d'aturades amb les mateixes condicions

Així, l'extensió d'aquest mecanisme, aprovada amb el suport del sindicat majoritari UGT, estableix les parades previstes a la planta fabricació de vehicles i de muntatge de motors per als dies 29 d'agost; 2,5,12,16,29 i 30 de setembre; i 7,17 i 24 d'octubre. Per la seua banda, en motors mecanitzats afectaria els dies 10, 11, 24, 25 de setembre i 1, 2, 22, 23, 29 i 30 d'octubre. No obstant açò, les dates són orientatives.

Ford justifica la nova pròrroga en una baixada "substancial" dels programes de producció de vehicles previst per Ford Espanya a causa de l'escassetat de semiconductors que es van iniciar al desembre i que "lluny de solucionar-se segueix colpejant amb força" les fàbriques, la qual cosa està obligant tot el sector a parar setmanes completes per a coordinar el subministrament de components amb la capacitat de fabricació. A més, a l'escassetat de xips, s'han unit "la incertesa i els problemes de subministraments per la invasió d'Ucraïna".

Així mateix, assenyala que la demanda de motors està sent "molt menor que l'esperada" per l'escassetat de semiconductors a nivell global, els problemes de capacitat de proveïdors per la pandèmia, i les dificultats en el sector logístic per a complir amb els lliuaraments i els enviaments programats.

Ford manifesta que la plantilla de la planta de motors està dimensionada per a fabricar 1.850 al dia en dos torns de producció i les seues corresponents peces en Mecanitzat més la demanda de components per a Clevaland.

Per açò, argumenta que en esgotar-se "totes les mesures pal·liatives disponibles i mantindre's la necessitat de fabricar una quantitat reduïda de motors i components de mecanitzats durant els mesos d'agost a octubre fa necessari adaptar la capacitat productiva a la demanda de producció durant aquest període de temps".

Des d'UGT han fet notar que una vegada més aquest sindicat ha sigut l'únic l'acordar la pròrroga de l'ERTE.

Per la seua banda, el representant de STM Ford, Dani Portillo, ha declarat que entenen "la situació externa tan calamitosa i lamentable" que afecta tota la indústria de l'automòbil, però ha justificat la seua oposició al fet que es mantenen les mateixes condicions econòmiques.

En qualsevol cas, sol·licita que es complisquen els dies de parada en les dates anunciades perquè "ens tenen acostumats a modificacions d'un dia cap a un altre i aquests canvis afecten la conciliació familiar".