Detinguts dos homes per gravar a uns joves practicant sexe i difondre les imatges

Segons ha informat Prefectura en un comunicat, els fets van ocórrer la matinada del diumenge, quan agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a una sala de festes de la localitat, on el servici de seguretat tènia retinguts a dos joves per gravar a uns altres mantenint relacions sexuals i s'estaven passant el video.

Una vegada allí, els agents es van entrevistar amb els vigilants de seguretat i els van manifestar que tenien retinguts a dos homes, ja que una xica els havia requerit perquè, pel que sembla, l'havien gravat practicant sexe al lavabo de la discoteca.

Posteriorment es van entrevistar amb la víctima, la qual va manifestar, que mentre practicava sexe al lavabo amb un xic, va veure als dos amics d'ell per la part superior del lavabo, un d'ells amb el mòbil a la mà, per la qual cosa va eixir i va avisar el personal de seguretat.

Després d'açò van localitzar els joves i els va demanar veure les imatges, moment en què es va posar nerviosa en observar que efectivament l'havien gravat i ho havien enviat mitjançant missatgeria instantània a algun contacte, per la qual cosa va esborrar el video per por de que es difonguera més.

Finalment, els agents van detindre els dos joves com a presumptes autors d'un delicte contra la intimitat i van confiscar els seus telèfons mòbils. Els detinguts, sense antecedents policials, han passat a disposició judicial.