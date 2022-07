La planta fotovoltaica de Villena i Salines crearà 400 ocupacions i garantirà la colonització per vegetació i fauna

Es tracta del projecte fotovoltaic 'Argos de 88,8MWp', desenvolupat conjuntament per Atitlan Helis, Awergy i Aurea Capital Partners, que ha obtingut una Declaració d'Impacte Ambiental favorable, convertint-se així en la primera instal·lació que obté aquesta autorització a la Comunitat Valenciana des de la publicació del RD Llei 23/2020.

La planta s'ha vingut tramitant davant el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic i una vegada construïda generarà anualment 185 GWh a l'any, equivalent al consum energètic anual mitjà de més de 45.000 llars espanyoles.

La societat preveu que aquesta instal·lació evite l'emissió a l'atmosfera de 65.000 tones de CO2 i supose una inversió propera als 40 milions d'euros.

L'energia generada en la planta evacuarà en la subestació elèctrica de Saix (Alacant), propietat de Xarxa Elèctrica d'Espanya, situant-se a escassos metres de la mateixa, anul·lant així l'impacte mediambiental de les infraestructures necessàries per a la connexió i eliminant la necessitat de gestionar servituds de pas i/o expropiacions habitualment necessàries per a aquestes insfraestructures.

A més, l'estructura de suport dels mòduls fotovoltaics de la planta anirà directament clavada en el propi terreny donada la favorable orografia de la zona per a aquest tipus d'instal·lacions, de manera que l'ús de formigó i el moviment de terres seran pràcticament nuls, la qual cosa, al costat de la col·locació de tanques cinegéticas, garanteix la colonització de la totalitat del terreny per vegetació i fauna silvestre sense amb prou faenes impacte sobre la mateixa.

La societat preveu que per a la construcció de la planta es done ocupació a més de 400 persones entre llocs directes i indirectes, per a açò es fomentarà l'ocupació local amb el suport dels respectius ajuntaments.

Una vegada obtinguda la Declaració d'Impacte Ambiental, el següent pas serà l'obtenció de l'Autorització Administrativa de Construcció que emet el propi Ministeri, la qual cosa podria estar preparat en el termini de tres o quatre mesos.

En paral·lel s'estan duent a terme converses amb els Ajuntaments implicats, els quals han emès el seu vistiplau preliminarment, tant per a gestionar l'emissió de la llicència urbanística que permetria iniciar les obres durant el primer trimestre de 2023 com per a estudiar diferents mesures socioeconòmiques que generen un impacte positiu en el territori i la seua població.