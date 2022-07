Teresa Cebrián, nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual

Al procés concorrien dos candidatures, una presidida per Juan Luis Iborra i una altra per Teresa Cebrián. En el saló d'actes de l'edifici SGAE, on es troba la seu de l'Acadèmia, i davant notari, aquest dilluns es va procedir al vot presencial i a la suma d'aquests vots amb els telemàtics que es van arreplegar durant el cap de setmana passat.

El resultat va ser de 99 vots per a la candidatura presidida per Teresa Cebrián i 48 per a la candidatura presidida per Juan Luis Iborra, detalla en un comunicat l'Acadèmia, que agraeix la seua tasca al ja expresident Pep Llopis i a l'anterior junta pel treball d'açò anys.

Per tant, la nova Junta Directiva de l'Acadèmia Valenciana de l'audiovisual està formada per Teresa Cebrián Sancho, com a presidenta; Ignacio Navarro Llopis, que serà el vicepresident primer; Alejandra Mora Pérez (vicepresidenta segon); Rafael Casañ Garnelo, que exercirà de secretari; i Joana Chilet Martínez, tresorera.

Els vocals són María Mínguez Pardo, Rafa Molés Vilar, Gloria March Chulvi, Lina Badenes García, Adán Aliaga Pastor, Sixto Javier García García, Lorena Lluch Leal, Ricardo Macián Arques, Gabriel Guerra Antequera i Joana Martínez Ortueta és suplent.

El programa amb el qual Teresa Cebrián s'ha presentat aquestes eleccions proposa incorpora tres línies d'acció. La primera, convertir l'AVAV en "una institució integradora i de referència, un centre neuràlgic d'interaccions entre socis i participants que fomente la investigació i l'anàlisi de la indústria audiovisual".

Per a açò, remarquen la importància de tindre una seu pròpia, ja que ara compten amb un espai cedit per la SGAE. "Si volem professionalitzar l'Acadèmia, si volem que els acadèmics la senten la seua casa, poder fer activitats i oferir un lloc professional, és necessari treballar en un projecte d'una seu", en paraules de Cebrián.

Amb el projecte de la seu de l'AVAV es vol "ampliar el poder d'acció de la pròpia institució promovent més activitats i generant una estructura de servicis propicia per a cooperar en la creació d'una escola pública de cinema".

"REFORÇAR EL PODER"

La segona línia, segons va avançar la candidatura de Cebrián, tractarà de formular l'Acadèmia com una "institució dinamitzadora que vertebre fòrums de debat i reflexió, connectant així amb el públic i la societat". Per aquesta raó, el nou equip considera necessari "reforçar el poder de la mateixa i convertir-la en un referent, independent i crític, per a la consulta i presa de decisions que afecten a la nostra cultura i indústria de l'audiovisual".

Finalment, la tercera línia advoca per "avançar cap a les noves generacions, innovar i apostar per reforçar tot el sector de l'audiovisual, engegant les diferents comissions d'especialitat per a abordar alguns dels problemes d'actualitat, posant el focus en la inclusió, la sostenibilitat mediambiental i la igualtat". A més, entre les idees figura un observatori que "controle i done suport en casos d'abusos, i pare especial atenció en el cas de les dones".