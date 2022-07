El 45º Festival de Cine de Elche corona a 'Espinas', de Iván Sáinz-Pardo, y a 'Tros', de Pau Calpe

El palmarés del certamen se ha dado a conocer en la gala de clausura celebrada en el Hort del Xocolater. El presidente de Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha hecho entrega de la Palmera de Plata como homenaje a toda su trayectoria a la polifacética directora y actriz valenciana Rosana Pastor, ganadora de un premio Goya por su papel en 'Tierra y Libertad', según ha informado la organización en un comunicado.

'Espinas' tiene una duración de 15 minutos y está protagonizado por dos de los actores más reconocidos de la historia del cine español: José Sacristán y Aitana Sánchez-Gijón. Este corto de ficción, estrenado en junio de 2021, presenta la historia de Carmen, una mujer de 50 años que desea quitarse la vida.

Sin embargo, un mensaje inesperado en su móvil se lo impide. Su padre, con el que lleva prácticamente toda una vida sin hablarse, le pide que le visite debido a un asunto urgente. Carmen, ya sin nada que perder, acude y el reencuentro provocará una avalancha de acontecimientos dramáticos y revelaciones que lo cambiarán absolutamente todo.

LARGOMETRAJES

Una de las grandes novedades de esta edición ha sido la creación de una categoría de largometrajes, en la que concursaban ocho películas españolas, óperas primas de sus directores. La película galardonada con el Premio Fundación Mediterráneo al Largometraje Opera Prima ha sido 'Tros', dirigida por Pau Calpe.

'Tros' narra la historia de un padre y un hijo en el marco de los problemas sociales del campo. Joan, un payés malcarado de una zona rural de Lleida, cansado de sufrir robos en su masía, decide sumarse a la ronda nocturna de payeses que vigila las tierras.

A los vecinos que patrullan no les hace ninguna gracia que Joan les acompañe, pero lo aceptan al ver que le acompañará su hijo Pep, que ha regresado de la ciudad. Durante la ronda, Joan y Pep tropiezan con un ladrón.

Por su parte, el drama 'Free Fall', dirigido por el realizador francés Emmanuel Tenenbaum, se ha alzado con el Premio Ciutat d'Elx al mejor cortometraje de ficción. Tenenbaum es un director francés y sus películas han sido seleccionadas en más de 200 festivales. 'Free Fall' es su tercer cortometraje y su última obra antes de dar el paso hacia su primer largometraje.

El premio al mejor cortometraje de animación este año ha sido para la película 'Loop', del animador argentino Pablo Polledri. Este corto de ocho minutos de duración es una reflexión sobre cómo las sociedades crean sistemas de organización que necesitan de determinados comportamientos para lograr funcionar en los que cada individuo termina siendo parte de un engranaje en un proceso repetitivo y extenuante.

PREMIO HORT DEL XOCOLATER

Durante las proyecciones de los cortometrajes el público asistente ha votado a través de sus teléfonos móviles para elegir al ganador del premio Hort del Xocolater. El galardón de este año ha sido para el cortometraje 'Joselito' de los directores José C. Jiménez Revuelta y Marta Jiménez Revuelta.

Este cortometraje de nueve minutos de duración narra la historia de un viejo genio de la electrónica capaz de arreglar cualquier cosa. Los vecinos lo conocen como Joselito y a través de su mujer le confían todo lo que se les estropea. Cada día la señora de Joselito recorre el pueblo con su carrito de la compra para recoger los aparatos rotos.

Por otra parte, el premio al mejor documental ha sido para 'Espejismos', dirigida por Alfonso Palazón. Narra la historia de un grupo de refugiados que no pertenecen a ningún sitio y sueñan con volver a dónde partieron, pero no saben cuándo. Se trata de una búsqueda de la dignidad perdida y un encuentro para compartir proyectos no cumplidos.

'La historia de todas nosotras' de Itxaso Díaz ha sido el cortometraje galardonado con el premio al cortometraje sobre Derechos Humanos. Este documental recoge el relato de tres mujeres salvadoreñas, Elsi, Cinthia y Mariana, que vieron vulnerados sus derechos fundamentales al ser acusadas de un delito de aborto y finalmente, encarceladas por homicidio agravado, cuando en partos extra hospitalarios perdieron a sus bebés.

La producción italiana 'Diritto di voto', del director Gianluca Zonta, se ha alzado con el premio al mejor cortometraje europeo. Esta película presenta una sociedad futurista en la que los androides se integran en la sociedad. El principal argumento del debate políticoes si se les debe conceder o no el derecho de voto. Los líderes de los dos principales partidos están llamados a expresar su posición oficial al respecto.

MEJOR CORTOMETRAJE IBEROAMERICANO

El premio al mejor cortometraje iberoamericano ha sido para el dominicano José Gómez de Vargas y su película 'Un pasaje sin regreso'. En este cortometraje, Ricardo, un expandillero, intenta mantener a su hijo Joel fuera de las calles, pero el legado que ha dejado sobre su hijo es más fuerte que sus intenciones. Joel asciende en la jerarquía de la pandilla cuando derrota a Chivo, otro miembro de la banda que busca desesperadamente el mismo objetivo que Joel.

El corto 'Miedo', del realizador Ángelo Moreno, se ha alzado con el Premio FesCurt al mejor cortometraje de la Comunitat Valenciana. 'Miedo' es un drama protagonizado por Aina, una madre de 35 años y con un hijo de nueve que, tras quedarse viuda, comienza a conocer a una nueva persona. El barrio, los problemas con su hijo por no aceptar a su nueva pareja y su trabajo llevarán a Aina hasta el límite.

El premio Cineclub Luis Buñuel al Mejor Corto de Autor Novel ha sido para Raquel Guerrero y su corto 'Inútil'. En él, Tito, un chico de barrio al que todos toman el pelo, quiere demostrar lo que vale. Tras diversas pruebas de iniciación, una mañana de reenganche seencuentra haciendo trompos en un descampado del barrio con sus nuevos amigos.

La música y la droga acompañan la diversión hasta que un comentario de Tito convierte la fiesta en una broma macabra en la que se ve obligado a cometer un robo para completar el ritual iniciático.

Finalmente, el premio Mobile Film Maker al mejor corto rodado con un teléfono móvil ha sido para el israelí Nahd Bashir y su película 'A Dead Sea'. Inspirado en una historia real, Kamal es un palestino autista que llega con su hermana por primera vez al Mar Muerto donde es acusado por terrorismo.

Organizado y patrocinado por Fundación Mediterráneo, el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y del Cine Club Luis Buñuel de Elche.