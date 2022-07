Pepa Charro, 17 de septiembre de 1977, Alcorcón, Madrid.

Ella siempre está de temporada, como la fruta. La Terremoto de Alcorcón lleva unos años de infarto: programas de televisión, películas, espectáculos y hasta su propio bar, Flexas, en Mallorca, donde cada año celebra una fiesta a la que acuden miles de personas, entre ellas, lo más granado del faranduleo.

Y hoy, casi de milagro, entre grabación y grabación, consigo una charla en una pequeña frutería, porque ella es muy de tienda de barrio y de comer más que de cocinar. "Yo no tenía ni puñetera idea de cocinar y tuve que aprenderlo todo en el confinamiento para entrar a Masterchef… hace años que tengo un restaurante, pero no había metido el pie en la cocina en la vida", me confiesa.

Pero es que complejos, los justos, y pereza tampoco. Es una curranta, no ha parado desde que, hace ya más de una década, el vídeo de la versión de Madonna Times goes by con Loli se hiciese viral, "un videoclip que nace de unas risas con unas amigas y se convierte en el segundo videoclip más descargado del mundo", y de ahí arrancaron hasta una gira mundial.

Aunque la Terremoto de Alcorcón nació mucho antes, cuando la compañía de teatro balear y travesti Diabéticas Aceleradas la fichó. Nacida en Alcorcón, pero con raíces de Huelva, vive entre Mallorca y Madrid, así que lo suyo, más que orgullo patrio, es orgullo gay, una comunidad que es parte esencial de su trayectoria artística: "Siempre ha habido una cercanía que ha venido de lo profesional, pero se ha convertido en parte de mi vida y en mi corazón están".

Por eso, como parte del colectivo travesti que se siente y feminista que es, cree que se necesita más unión en torno a la polémica ley trans que quiere aprobar el Gobierno: "Siempre va a haber detractores, pero cuando estamos en la defensa de leyes como esta, siempre hay una que no está de acuerdo, pero yo les digo: 'tú y yo estamos en el mismo barco, cariño, así que hagamos fuerza, porque las que están en el barco contrario no se pelean'".

La Terremoto de Alcorcón presenta este concurso ya disponible en Netflix, Niquelao!, en el que aficionados a la pastelería tratan, con desastrosos resultados, de imitar creaciones de repostería del maestro Christian Escribá.

Empieza a rodar una película con Agustín Villaronga, ha trabajado con Miguel Albadalejo, Ramón Salazar o Paco León, entre otros directores, y ha sido, incluso, chica Almodóvar, pero ni con esas se considera artista, ella se siente vedete: "Yo no soy artista, artista es una palabra muy grande y, además, hoy día, todo el mundo quiere ser artista". Y es que me confiesa, que hay mucho postureo. "Yo tengo ganas de que la tecnología pegue un petardo gordo", dice sin tapujos. Porque en las redes sociales perdemos mucha vida, y la vida, sobre todo, son los momentos reales, como comprar en una pequeña frutería y madurar, como el mango, su fruta preferida.