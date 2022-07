El Consorci de Museus llança una nova convocatòria per a seleccionar projectes per a 40 centres educatius

Aquesta nova convocatòria augmenta el nombre de projectes, dels 30 que van ser seleccionats en el curs 2021-2022, a 40, que s'engegaran en 40 centres públics de les províncies de València, Alacant i Castelló.

El pressupost total també s'ha incrementat fins a aconseguir una dotació de 448.000 euros, quasi duplicant la xifra de l'última edició, de 252.000 euros, detalla l'organisme cultural en un comunicat.

La durada de les residències, el nombre de projectes i la inversió s'incrementa en aquesta edició per a donar suport a l'impuls estratègic emmarcat en el pla de cultura per a la recuperació.

Els projectes presentats hauran d'involucrar la comunitat educativa, considerant tant a estudiants com a professorat, agents actius d'un procés de creació artística contemporània -que engloba les arts visuals, audiovisuals, música, arts escèniques, arts literàries i arts vives-, participatiu i relacional, en diàleg amb les demandes i necessitats d'una determinada comunitat escolar.

"En 2016 llancem aquesta convocatòria pública única a la Comunitat Valenciana amb l'objectiu d'acostar els espais culturals a l'entorn escolar. Sis anys després, cada vegada comptem amb més participació, amb més suport per part del professorat i de l'alumnat i amb més oferta de projectes. En aquesta nova edició, augmentem el nostre abast seleccionant 40 propostes per a dur-se a terme en 40 centres educatius diferents repartits per tot el territori", assenyala el director del Consorci de Museus i del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.

Dels quaranta centres docents de titularitat pública de la Generalitat Valenciana distribuïts territorialment, es té previst escollir 13 d'Alacant, 9 de Castelló i 18 de València, en una convocatòria amb termini obert fins al pròxim 14 de setembre.

JURAT

Una vegada tancat el termini, decidirà un jurat presidit per la directora general de Cultura i Patrimoni i presidenta de la Comissió Científic-artística, Carmen Amoraga Toledo; i format per la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, Reis Gallego Perales; el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont; l'assessora d'Educació Plàstica, Visual i Audiovisual del Cefire artístic-expressiu María José Ortiz Romaní; el professor i artista visual Rafel Arnal Rodrigol; el professor i membre de l'AVPD, Luis Fernando Vázquez Belinchón; l'artista i doctor en Filosofia, Rafael Sánchez Mateos Paniagua; la mediadora cultural Alba Cacheda; la gestora cultural i comissària independent Elvira Riloba, i la secretària tècnica en Comité Escèniques, Jéssica Martínez Villalba.

Aquesta comissió qualificadora assignarà a cadascun dels centres educatius un únic projecte artístic, tenint en compte el nivell educatiu seleccionat per la persona creadora. Als quaranta treballs s'afegiran cinc més en reserva, en el cas que algun dels projectes aprovats renunciara.

Les dates per a dur a terme les propostes d'aquesta nova edició 'Resistències artístiques. Processos artístics en entorns educatius' són d'octubre de 2022 a juny de 2023, amb l'ampliació, d'aquesta manera, de la durada de les residències.

En una fase inicial (octubre, novembre i desembre) començarà una etapa d'adaptació pedagògica en la qual docents i artistes ajustaran els projectes a la realitat del centre i les persones participants.

En una segona fase s'implementarà el treball artístic en el centre escolar, entre els mesos de gener i juny de 2023, podent necessitar les instal·lacions disponibles, si escau, de les Cigarreras Centre Cultural d'Alacant, del Centre del Carme Cultura Contemporània de València i del Menador Espai Cultural de Castelló.

Serà amb l'arribada de la tercera fase, al llarg del mes de juny de 2023, quan finalitzarà la implementació del projecte artístic en els centres i es compartiran en una trobada final que tindrà lloc al juliol.

Les sessions de treball podran variar en funció de les necessitats de cada proposta, establint un mínim per a la fase d'execució de 50 hores de treball per centre.

En el programa de 'Resistències artístiques. Processos artístics en entorns educatius 2022' col·laboren la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport; la Direcció general d'Innovació i Ordenació Educativa i el Centre de Formació, Innovació i Recursos per al Professorat-CEFIRE artístic- expressiu.