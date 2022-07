La Generalitat amplia a tots els sectors econòmics l'ajuda de 300 euros per a autònoms

El conseller d'Hisenda, Arcadi España, ha anunciat l'ampliació, a tots els sectors econòmics, de l'ajuda directa de 300 euros per a persones autònomes prevista en el Pla Reactiva per a pal·liar l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, i la pròrroga del termini de sol·licitud de la mateixa fins al 29 de juliol.