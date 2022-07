Feijóo recorda al Govern que "l'enemic no és la riquesa, sinó la pobresa"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defès aquest dijous que "l'enemic del Govern no és la riquesa, sinó la pobresa", amb el que l'objectiu no ha de ser acabar amb la riquesa. "És acabar amb la pobresa i per a això cal generar riquesa", ha dit el líder dels 'populars', que ha rebutjat així els "plantejaments ideològics que porten a socialitzar la pobresa".