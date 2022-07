UGT denuncia que una empresa de càtering suspén de sou i de feina a 18 treballadores per negar-se a dur còfia

L'empresa, segons afirma l'organització sindical en un comunicat, al·lega que només és una diadema per a arreplegar el cabell i, per aquest motiu, ha suspès de sou i de feina durant 14 dies a les 18 empleades que van rebutjar portar-la.

Per a UGT es tracta d'una acció "desproporcionada" i, per açò, anuncia que la recorrerà. I és que, encara que des del sindicat es reconeix el dret a triar uniformitat per part de l'empresa, en aquesta situació en concret considera que la peça en qüestió "vulnera la legislació que regula els Plans d'Igualtat".

"L'uniformitat no pot ser sexista, sinó que ha de ser igual per a tota la plantilla", apunta Mar Cruz, a càrrec de la Secretaria d'Igualtat de la Federació de Servicis, Mobilitat i Consum d'UGT PV.

SANCIÓ "SEXISTA"

De fet, des del sindicat es cataloga la sanció com a "sexista, ja que només afecta a les dones". "Només elles poden ser sancionades i obligades a portar-la, sota el pretext d'arreplegar el cabell, quan altres companys homes amb cabell llarg simplement el porten recollit", argumenten.

Afigen que "no és la primera vegada que s'incorre en un tema discriminatori, ja va ocórrer amb el calçat, elles estan obligades a portar manoletines, ells sabata tancada".

UGT exigeix que es deixe sense efecte la sanció, es retire la còfia de l'uniforme "i tot torne a la normalitat".

Tal com recalca el secretari d'Hoteleria PV, Gonzalo Aranda, la decisió de l'empresa és "desproporcionada". "No es consentirà, ja que qüestions com aquesta no tenen cabuda en la nostra societat", declara.