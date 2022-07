Batalla campal a plena luz del día en el Raval de Barcelona

Cr Robador i pl S Seguí,dia i nit problemes de convivència al espai públic.

La presència del CRD, i massa menjadors per sense sostre no ajuda i cal regularització per part del @bcn_ajuntament @Bcn_CiutatVella @jrabassa @Albert_Batlle_B @AdaColau @jaumecollboni @joanignasielena pic.twitter.com/FpUZlt3NoL