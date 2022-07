La Guàrdia Civil deté al presumpte responsable de diversos incendis a La Safor

El 19 de juny de 2022 es van activar diversos avisos d'incendi, concentrat en un període concret i en punts distanciats, però no llunyans uns d'uns altres.

Els avisos van generar activació, per part del Servici d'Emergències 112, dels mitjans d'extinció d'incendi de diversos parcs de bombers de La Safor, així com patrulles en servici de la Guàrdia Civil i de les Policies Locals dels termes municipals afectats, Almoines, La Font d'en Carròs i Alfauir. Els focs van ser extingits i controlats amb promptitud, amb el que es va evitar una major catàstrofe a causa de les altes temperatures que hi havia en el tram horari, passat el migdia, en el dia dels fets.

Després de l'extinció dels focs va començar la tasca investigadora per part de la Guàrdia Civil, que després de realitzar les primeres indagacions, es va poder constatar que els incendis es concentraven en parcel·les rústiques o de polígon industrial, amb vegetació no forestal, ni tampoc agrícola, pròximes a vies de comunicació convencionals que unien els termes municipals afectats (Almoines, La Font d'en Carròs i Alfauir). Van observar a peu del terreny que els incendis començaven des del marge mateix de la via de comunicació i s'endinsaven a l'interior de la parcel·la.

Comprovats els horaris en els quals s'havien efectuat els avisos dels incendis, els agents es van adonar que aquest podien haver sigut intencionats, ja que la distància entre els punts era salvable en eixe tram horari.

Gràcies a la col·laboració dels organismes locals d'Almoines i Beniflà amb els agents de la Guàrdia Civil, es va poder corroborar la identitat de l'autor d'aquests fets que, a més, estava sent investigat per fets similars ocorreguts eixe mateix dia per la Policia Local de Gandia.

L'autor va ser detingut en el seu domicili de la localitat de Terrateig (València) i els agents van intervenir a l'interior del vehicle amb el qual efectuava els desplaçaments les ferramentes utilitzades per a la comissió del delicte.

El detingut és un home de 51 anys i de nacionalitat espanyola, al qual se li imputen tres delictes d'incendi en zona no forestal.

En la investigació han participat, en col·laboració amb la Guàrdia Civil d'Oliva, les policies locals dels municipis afectats, així com la Policia Local de Gandia. Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d'Ontinyent.