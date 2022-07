EMT preveu aprovar divendres la pròrroga d'informació en parades i la gestió de la publicitat de les marquesines

Així, ha detallat que amb la pròrroga de tres mesos plantejada, l'empresa adjudicatària abonarà a l'EMT 43.800 euros en concepte de cànon fix per la gestió publicitària. Igualment, ha apuntat que "de manera addicional" i "per primera vegada" l'Empresa Municipal de Transports "ingressarà prop de 100.000 euros de cànon variable pels nou primers mesos de contracte".

La companyia ha exposat que "açò és possible gràcies a que la pròrroga ha permès renegociar les condicions inicials del contracte per a vincular la compensació als ingressos publicitaris". Ha concretat que fins ara, el contracte, firmat en 1987, no permetia auditar els ingressos i ha assenyalat que l'EMT únicament rebia una compensació fixa amb independència dels ingressos publicitaris generats.

Quan finalitze el procés d'instal·lació de totes les marquesines, la companyia traurà a licitació la publicitat en totes les seues parades per a gestionar-la directament i ingressar tots els beneficis publicitaris, ha ressaltat.

D'altra banda, en el consell d'administració està previst adjudicar per 1,8 milions d'euros el servici de consultoria, implantació i evolució de ferramenta de planificació de recursos empresarials (ERP) SAP.

Aquest projecte, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, permetrà impulsar la digitalització de l'activitat dels servicis públics "per a una major eficiència del sistema, millora de la interoperabilitat i estalvi de costos posteriors", ha afirmat l'EMT.

La companyia ha agregat que amb la implantació del sistema ERP, la informació estarà "completament integrada, afavorint el desenvolupament i execució de processos entre diferents àrees corporatives i amb l'Ajuntament de València".

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

A més, en la pròxima sessió ordinària del consell es preveu l'adjudicació del contracte de subministrament elèctric per a les instal·lacions pròpies de l'EMT i l'aparcament Centre Històric-Mercat Central.