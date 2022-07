El metro estarà en obres a l'estiu en trams de les línies 1, 2 i 3, amb bus alternatiu en cap de setmana

Davant l'inici de les obres, planificades en els mesos d'estiu quan hi ha menys viatgers, hi ha previst un servici d'autobús alternatiu de divendres a diumenge en els trajectes en els quals s'han de realitzar talls parcials pels treballs de manteniment i millora de via.

En la línia 1 (Castelló-Bétera), les obres previstes afecten del 25 de juliol al 31 d'agost al tram Alginet-Castelló i del 8 d'agost al 31 d'agost a la connexió entre Empalme i Bétera, detalla l'administració autonòmica.

En la línia 2 (Llíria-Torrent Avinguda), els treballs seran del 25 de juliol fins al 3 d'agost en el tram L'Eliana-Llíria i del 4 d'agost al 21 d'agost entre Les Carolines i Font del Gerro.

I en la línia 3 (Rafelbunyol-Aeroport), els corts del servici comencen el 25 de juliol i es perllongaran fins al 31 d'agost entre les estacions de Rafelbunyol i Alboraia Peris Aragó.

L'alternativa d'autobús s'oferirà quan hi haja servici nocturn especial per ser divendres, dissabte o vespra de festiu. Es recomana als usuaris que s'informen del pas dels trens, de la ubicació de les parades dels autobusos i de les freqüències en la web del metre i en telèfon gratuït d'informació 900 46 10 46, així com xarxes socials i en l''app' mòbil.

En cada estació hi haurà informadors per a facilitar l'accés a les parades d'autobús i realitzar transbord, atés que algunes no estan a la mateixa ubicació per impossibilitat física d'accés dels vehicles.

Per a executar les obres, la Generalitat ha pressupostat més de 32 milions d'euros, amb l'objectiu d'aconseguir una millora substancial en seguretat, comoditat i puntualitat. En aquesta intervenció, la primera fase de la qual es va realitzar a l'abril, s'actua sobre aparells de via (desviaments, travessies...) i passos a nivell, amb trànsit de vehicles, encara que també per als vianants i entre andanes.

L'objectiu és fer front al deteriorament que pateixen aquests elements, provocat pel pas del temps i les condicions climatològiques. Tant els aparells de via com els passos a nivell són els punts de la xarxa que majors problemes generen al servici de manteniment, per la qual cosa requereixen ser reemplaçats a curt o mitjà termini.