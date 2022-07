La Fira de Tots Sants 2022 de Cocentaina torna al format original i se celebrarà en un únic cap de setmana

No obstant açò, malgrat la millora de les condicions sanitàries i, amb elles, les restriccions, es mantindran alguns canvis implantats amb motiu de la Covid-19, relacionats amb l'estructura organitzativa dels sectors comercials, atés que van aportar millores quant a funcionalitat, la disposició dels expositors i la mobilitat i seguretat dels visitants.

Segons han explicat des de l'Àrea de Fira de l'Ajuntament de Cocentaina, el certamen se celebrarà en un únic cap de setmana, els dies 29, 30, 31 d'octubre i 1 de novembre, però amb la inclusió d'alguns aspectes organitzatius que, malgrat la seua implantació forçosa la passada edició, s'han valorat positivament en les sessions ordinàries del Consell de Fira, i s'han ratificat per part del Departament de Fira a través de les dades recopilades.

En concret, es mantindrà una major distància de seguretat entre expositors en tots els sectors, la qual oscil·la entre el mínim un metre (artesania, llocs ambulants) i quatre metres en els espais d'exposició de gran format; així com la limitació del nombre de metres lineals màxim, obtenint així una reducció considerable de llocs de grans dimensions, de manera que l'atenció al client serà molt més eficaç i àgil, evitant aglomeracions.

També se sosté la distribució espacial en un sol costat, en aquelles vies de menys de 12 metres d'amplitud, per a aconseguir una major atenció comercial per als expositors, així com un major flux de visitants en facilitar dos carrils de pas; i la distribució dels sectors comercials en els espais de dimensions més àmplies, i adaptació dels models d'exposició a les característiques de l'espai hàbil disponible.

Es deixarà lliure de muntatge la intersecció dels carrers de la superfície ocupada per laFira, la qual cosa ajuda tant la visibilitat del producte exposat, com a la circulació de visitants.