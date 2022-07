UP rebutja que Colomer "adjudique a dit" un informe sobre la taxa turística

Aquest dimecres, Colomer ha assistit a Benidorm a la presentació de l'estudi realitzat per la Universitat d'Alacant per a "llançar llum" sobre la taxa turística, a partir de xifres contrastades, d'una simulació de l'impacte que podria tindre en la Comunitat i dels seus "avantatges i inconvenients". L'acte s'ha celebrat una setmana després que Les Corts donaren llum verda a la tramitació de la llei.

Des d'UP, en declaracions remeses als mitjans, el diputat Ferran Martínez defèn que "des del principi" van reclamar que el debat sobre el tribut partira de dades veraces i rigor, a més de recalcar que "tots els estudis publicats fins al moment i tota l'evidència empírica disponible apunten al fet que l'aplicació de la taxa turística no afecta negativament a l'activitat del sector".

El grup 'morat' estudiarà "amb deteniment" l'informe de la UA, encara que considera que "no contribueix a la seua fiabilitat que s'haja licitat com un contracte menor adjudicat a dit; més quan Colomer ja havia expressat el seu rebuig taxatiu a la taxa turística sense cap dada que avalara la seua postura", la qual cosa al seu juí pot portar a pensar que és "un vestit a mesura per a justificar una postura prèvia".

En la seua opinió, és estrany que Colomer, com a càrrec de la Generalitat, adjudique "a dit" un informe extern per a "condicionar" un debat sobre una llei que es debat en el parlament, un fet que "no ha ocorregut en més de tres anys de legislatura ni una sola vegada amb cap iniciativa, siga dels grups parlamentaris de l'oposició o dels que sustenten al Consell".

"Genera alarma que s'hagen gastat més de 18.000 euros dels diners de tots els valencians en un informe de part, les conclusions del qual, filtrades abans de la seua publicació, contradiuen la resta d'estudis i dades disponibles", adverteix el diputat, per a recordar que els diners públics haurien d'usar-se per a atendre les necessitats dels ciutadans, "no per a les de cap lobby contra lleis que estan sent debatudes: Si qualsevol lobby vol cuinar un informe al seu gust, que s'ho pague".

En les preguntes dirigides a la Taula de les Corts, UP qüestiona per què Turisme CV ha recorregut al procediment d'"adjudicació directa" per a l'elaboració de l'informe i per si aquest encàrrec es va coordinar amb la Conselleria d'Hisenda com a departament responsable d'impostos.

També vol saber si "el fet que el valor de licitació sense IVA de l'informe siga de 14.900 euros, quan el límit per als contractes menors de servicis és de 15.000, obeïx a la voluntat d'evitar un procediment competitiu de contractació.

I pregunta si Turisme ha recaptat altres estudis sobre la taxa, quantes vegades el Consell ha demanat un informe extern sobre iniciatives registrades en Les Corts i per què Colomer no va informar d'aquest encàrrec en la seua compareixença del passat 27 de juny.