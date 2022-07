Detingut un jove de 19 anys que estafava a ancians fent-se passar pel fill d'un conegut

Segons explica la Prefectura Superior en un comunicat, el sospitós s'aproximava a ancians, als qui relatava que era el fill d'algun conegut i que els seus pares havien tingut un greu accident, per la qual cosa els sol·licitava diners en efectiu per a afrontar una sèrie de despeses.

Les investigacions es van iniciar l'any passat, en tindre coneixement a través de diverses denúncies d'aquesta possible estafa, entre els mesos de juny i juliol, en diversos barris de València en les quals s'observa un mateix patró en els perfils de víctima i autor.

Pel que sembla en totes les denúncies, les víctimes explicaven que un home es presentava fent-se passar pel fill d'uns veïns o dels propietaris d'algun negoci proper i els facilitava dades molt concretes.

Posteriorment, els assegurava que els seus pares havien tingut un greu accident, que un dels seus progenitors havia mort i l'altres es trobava molt greu en un hospital. Per açò, sol·licitava a les seues víctimes diners per a poder afrontar una sèrie de despeses, ja que no podia accedir a diners en efectiu.

Després de facilitar-li a l'estafador quantitats que oscil·laven entre els 50 i els 700 euros, les víctimes s'adonaven de l'engany, una vegada comprovaven que els supòsits accidentats estaven en perfectes condicions, per la qual cosa van decidir denunciar.

RECONEGUT

Amb les perquisicions realitzades pels agents, es va identificar a l'autor dels fets, que va ser reconegut per diverses de les víctimes, relacionant la resta de fets per l'inequívoc "modus operandi" que havia utilitzat.

Una vegada identificat, va ser detingut en el seu domicili en una altra localitat de la província de València i se li ha imputat un delicte d'estafa continuada. El detingut hauria obtingut un botí de 3.600 euros.

El detingut, sense antecedents policials, ha sigut posat en llibertat, no sense abans ser advertit de l'obligació de comparéixer davant autoritat judicial quan fora requerit.