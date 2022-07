Alcaldes i portaveus del PPCV al·leguen contra l'"alarmant" pla de protecció del litoral del govern

"Per al Govern d'Espanya, la participació pública només és un anunci. Se suposa que aquest pla està en procés de redacció des d'octubre de 2020 i és lamentable que durant el procés no s'haja convidat ni a ajuntaments costaners ni a associacions veïnals o plataformes ni a organitzacions empresarials o hosteleres relacionades amb la costa per a preguntar-los la seua posició", denuncia la sotssecretària d'Ecologia i Desenvolupament del PPCV, Elena Albalat.

Al seu juí, el Ministeri per a la Transició Ecològica fa una participació pública tan selectiva que els resultats de l'estudi són totalment alineats amb la seua tesi i sense possibilitat de crítica.

Una altra de les seues crítiques és la lentitud del Govern a traure avant el pla, ja que "tot eixe treball ja devia estar fet i s'haurien d'estar implementant estratègies, no plantejant com han de ser". I és que, segons els 'populars', el procés d'al·legacions al pla estratègic de la costa estarà obert fins al 22 de juliol, per la qual cosa des de fa uns dies els alcaldes i els portaveus del PPCV en municipis de costa presenten les seues al·legacions.

"La nostra queixa constarà. En línies generals, és un document que pretén ser una excusa per a justificar una política d'actuació molt sectària. No es pensa en el litoral com un recurs, com un hàbitat humà, sinó única i exclusivament com un entorn natural. És una concepció de partida esbiaixada que determina tota la planificació i des del PPCV no podem quedar-nos de braços creuats".

També rebutgen "l'obstinació del PSOE d'atacar la costa: Des del Govern d'Espanya amb un pla que no ha tingut participació i planteja problemes i des del PSPV agenollant-se davant els seus socis de Govern i aprovant una taxa turística que colpeja al sector".