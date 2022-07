Colomer vas agafar a la presentació d'un estudi sobre els "avantatges i inconvenients" de la taxa turística

Aquest acte arriba una setmana després que Les Corts donaren llum verda a la tramitació de la llei que regularà la taxa. Es tracta d'un impost consensuat pels socis del govern valencià (PSPV-Compromís-UP) que s'aplicaria a partir de 2024 de manera voluntària per cada ajuntament.

Colomer (PSPV), qui s'ha posicionat en reiterades ocasions contra aquest impost, va afirmar que no descartaria dimitir si s'implantara i va titlar d'"error estratègic" que el grup parlamentari socialista decidira finalment donar el seu suport. "Sent una gran decepció", va manifestar, i va confiar que el procés de tramitació servisca per a facilitar el consens amb el sector.

L'esdeveniment, a partir de les deu del matí del dimecres en l'Invat·tur de Benidorm, servirà per a compartir amb el sector turístic, representants de les institucions públiques i ciutadania les conclusions de l'informe.

Aquest estudi s'organitza en tres blocs. El primer explica en què consisteix el tribut, quina és generalment la seua finalitat, els tipus de taxa turística, el seu nivell d'implantació el llarg del món i a Espanya, una simulació de l'impacte que podria tindre en la Comunitat i els seus "avantatges i inconvenients" sobre la base de les opinions de col·lectius afectats.

El segon i tercer bloc inclouen dades estadístiques sobre la idoneïtat de la taxa: els resultats econòmics del sector des de 2019, l'anàlisi de la demanda turística, els indicadors de rendibilitat del sector hoteler i la conjuntura de pandèmia, així com una comparativa amb Catalunya i Illes Balears en ser els únics llocs a Espanya on s'ha implantat. Finalment, s'analitza l'oportunitat de la taxa tenint en compte la diferent tipologia de destinacions de la Comunitat Valenciana.

Després dels tres blocs s'oferiran unes conclusions generals de la investigació de la UA. La presentació es desenvoluparà entre les 10.30 i les 11 hores del dimecres, després del que hi haurà un fòrum obert amb el titular de Turisme CV.