Castelló programa cinc actuacions musicals en el cicle 'Nits d'estiu a l'ermita de la Magdalena'

L'Ajuntament de Castelló ha programat per tercer estiu consecutiu el cicle 'Nits d'estiu a l'ermita de la Magdalena', un festival amb cinc actuacions musicals que contribueix a diversificar l'oferta turística l'últim dissabte de juliol i tots els dissabtes d'agost.

"És un festival de música que s'ha consolidat en un entorn emblemàtic com la Magdalena, on els assistents poden gaudir d'una oferta única", ha explicat la regidora de Turisme i Ermites, Pilar Escuder. "Es tracta de generar activitats diferents amb un variat programa pensat per a tots els públics. En aquest cas, a més, posant en valor un entorn com és el paratge de la Magdalena", ha apuntat Escuder.

Els concerts de 'Nits d'estiu a l'ermita de la Magdalena' estan programats a les 22.30 hores, amb accés lliure fins a completar aforament. El cicle comença el 30 de juliol amb Jesús de Vicente i la col·laboració especial de Roberto Peris. Seguirà el 6 d'agost amb Peter Connolly Quartet; el 13 d'agost amb Nadia Sheikh; el 20 d'agost amb Cover House; i el 27 d'agost tancarà el cartell d'enguany l'actuació dels Los Tremendos.