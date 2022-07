PP retreu a l'Ajuntament tindre 136 cases buides al Cabanyal mentre 2.500 famílies esperen un pis

Així, ha assenyalat que l'Ajuntament té buides 136 vivendes al Cabanyal de les 164 pisos de propietat municipal. A més, 12 de les vivendes municipals estan ocupades il·legalment, segons respostes del Govern al Grup Popular.

A més, el Govern de Ribó reconeix que són 2.516 famílies en llista d'espera d'un lloguer social, són prop de 200 famílies més que en fa tres mesos. "Açò suposa que cada vegada és major la necessitat de vivendes socials, mentre l'Ajuntament té pisos buits i és incapaç de construir habitatges socials, una en set anys de govern", ha recriminat.

En eixe sentit, ha insistit que "mentre ni es rehabiliten pisos de propietat municipal ni es construeixen vivendes socials la llista d'espera a la ciutat per a accedir a un pis de lloguer social segueix en augment".

Per açò, ha reclamat a l'equip de Govern que prenga mesures urgents per a garantir l'habitatge social a la ciutat davant l'augment de la demanda en els últims mesos. No obstant açò, ha criticat que Ribó i PSOE "en sis anys no han sigut capaços de posar-se al dia en matèria de vivenda ni donar prioritat a una qüestió tan seriosa com aquesta".

"València té ara mateix a més de 2.300 persones esperant per un lloguer social que, veient els resultats de l'actual Govern en matèria de vivenda, possiblement mai arribe", ha lamentat Catalá, que ha recalcat: "Ribó i PSOE tenen el deure reduir la llista d'espera amb mesures justes i eficaces que fomenten la vivenda social a València", ha insistit Catalá.

En aquest sentit, els populars han recordat que, en els exercicis anteriors, l'única reducció de la llista d'espera que es va veure va ser "l'eliminació dels demandants que no complien amb els requisits per a sol·licitar la vivenda social". "En 2020 Ribó i PSOE van llevar a 34 persones de la llista i en 2021 a altres 19 que necessitaven un lloguer assequible en la ciutat", ha postil·lat.