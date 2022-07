Mor un home després de ser rescatat en aigües del riu Turia a Benaguasil (València)

El Consorci de Bombers s'ha mobilitzat a les 11.36 hores del matí per a participar en la cerca d'un home a la zona, fins a on s'han desplaçat dotacions de L'Eliana, Paterna, i bombers forestals de GVA-Sgise, així com forces de seguretat.

Uns agents han localitzat la víctima en l'aigua i els bombers han procedit a rescatar-lo i portar-lo a una zona segura.

Davant l'estat en què es trobava, els bombers han començat a practicar-li tècniques de reanimació cardiopulmonar fins a l'arribada dels servicis sanitaris, que s'han fet càrrec de la situació i, finalment, han confirmat la mort de l'home.