L'activitat turística aglutina 197.204 ocupacions a la Comunitat al juny, un 16% més que l'any passat

D'aquesta manera, la Comunitat se situa com una de les comunitats líders en xifres absolutes en la creació d'ocupació d'aquest sector -el principal de l'àrea de Turisme-, en el qual hi ha 27.029 ocupats més que fa un any.

Per a la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, aquestes dades evidencien que "totes les mesures aprovades pel Govern s'han mostrat totalment eficaços per a la recuperació del sector turístic". Un àrea que "aguanta els efectes de la inflació i que contribuirà a la recuperació econòmica d'Espanya i de la Comunitat Valenciana"

En el conjunt d'Espanya, el mes de juny va tancar amb 2.619.681 afiliats a la Seguretat Social vinculats a activitats turístiques, la qual cosa suposa un creixement interanual del 14,5% i la creació de 331.555 noves ocupacions, segons les dades difoses hui per Turespaña.

El sector turístic continua liderant la creació d'ocupació en el nostre país aportant 4 de cada 10 noves ocupacions i ja representen el 13% del total d'afiliats en l'economia nacional.

L'ocupació va augmentar en totes les branques d'activitat. L'hoteleria va guanyar 238.422 afiliats (149.995 en els servicis de menjars i begudes i 88.427 en els servicis d'allotjament); les altres activitats turístiques van augmentar en 87.649 afiliats, mentre en les agències de viatges va haver-hi un increment de 5.484 treballadors.

En hoteleria i agències de viatges/operadors turístics conjuntament, sectors que representen el 69,7% del total d'afiliats en alta laboral a la Seguretat Social en turisme, els afiliats van augmentar en taxa interanual un 15,4%. Aquest augment va ser degut a l'increment dels assalariats (19,4%), que representen el 81% del total en el sector, així com al dels autònoms (0,8%).