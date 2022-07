El Consell subvenciona amb 2,8 milions 187 programes en matèria d'igualtat en la diversitat

Es tracta de programes i actuacions dirigits a la població migrant, a la inclusió del poble gitano, la igualtat de LGTBI, a les escoles de famílies, a la promoció de la diversitat familiar i a la igualtat de tracte i no discriminació amb l'objectiu d'aprofundir en els valors de la diversitat i la igualtat.

La resolució, publicada en el DOGV, subvenciona amb 825.000 euros 70 programes per a la igualtat i la inclusió de les persones migrants en tots els àmbits, especialment, en aquells que l'Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2022 considera prioritaris.

Dins del programa per a la igualtat i la inclusió del poble gitano, la Conselleria ha concedit 880.000 euros. En aquest cas, s'han subvencionat 31 projectes d'entitats sense ànim de lucre dirigits a aconseguir la igualtat i inclusió del poble gitano, sobretot en aquelles àrees que l'Estratègia Valenciana per a la igualtat i la inclusió del Poble Gitano estableix com més importants.

En la línia destinada a entitats del col·lectiu LGTBI, la Conselleria subvenciona enguany 11 programes per un import de 220.000 euros. L'objectiu és finançar aquells programes que realitzen accions de sensibilització, formació i intervenció sobre la realitat LGTBI, així com l'impuls d'espais de socialització i apoderament.

Així mateix, la resolució estableix el finançament de 25 projectes d'entitats relatius a escoles de famílies que reben un total de 275.000 euros, i que el seu objectiu és donar suport als programes que contribuïsquen al benestar de les famílies en el marc de la igualtat en la diversitat, proporcionant formació en corresponsabilitat, educació en igualtat i criança positiva, així com la gestió i resolució de conflictes intrafamiliares.

Per a la línia de programes d'igualtat de tracte i no discriminació la Conselleria ha subvencionat 39 projectes amb un import global de 275.000 euros, relacionats amb la igualtat de tracte i no discriminació dels col·lectius de la diversitat, així com amb la lluita contra els delictes d'odi i l'atenció de les víctimes.

Finalment, en relació a la promoció de la diversitat familiar, s'han concedit ajudes a 11 projectes d'entitats amb 330.000 euros, dirigits principalment a aquells que tenen com finalitat la defensa i la promoció dels diferents tipus de famílies, com les nombroses, monoparentals i homoparentals.