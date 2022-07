Un acusat de provocar el suïcidi d'un menor després d'assetjar-lo per whatsapp nega que li coneguera i parlara amb ell

Un home acusat de provocar el suïcidi d'un menor de 17 anys després d'assetjar-lo i fer-li xantatge a través de missatges de whatsapp ha assegurat durant la primera sessió del juí amb jurat que ha començat en l'Audiència Provincial de Castelló que no li coneixia i que "mai" va mantindre cap conversa amb ell.

El fiscal sol·licita de manera provisional per a l'acusat 12 anys de presó per un delicte d'homicidi, l'acusació particular eleva la petició de pena a 28,6 anys de presó i la defensa ha demanat la lliure absolució del seu patrocinat.

Segons l'escrit de conclusions provisionals del ministeri públic, al desembre de 2016 l'acusat va contactar a través de whatsapp amb el menor enviant-li més de 100 missatges en 7 hores amb ànim d'intimidar-lo amb expressions com 't'ho deixe econòmic,', 'estic a 1000' i unes altres de contingut sexual amb un to més elevat. A més, en altres missatges es podia llegir 'tinc tota la conversa en l'altre telèfon', 'i ho publicaré amb el teu número de telèfon', 'ara saltaràs d'alegria quan tot açò isca a la llum', 'no vull res, vull veure't en els jutjats' o 'et jure que et menjaràs un bon marró'.

Davant açò, el menor li va dir a l'acusat que tenia 17 anys i li va demanar retiradamente disculpes. No obstant açò, va continuar amb expressions com 'i et posaré la demanda en el Palau de Justícia de València', comunicant-li reiteradament el menor a l'acusat que si continuava així se n'anava a suïcidar.

Però l'acusat -segons el fiscal- "acceptant conscientment que el menor acabara suïcidant-se com li havia anunciat", va continuar manant-li missatges com 'si et suïcides li deixaràs el marró als teus papàs', 'per ficar-te en una pàgina per a majors arruïnaré als teus pares per la teua culpa' o 'ploraràs llàgrimes de sang davant dels jutges i dels teus pares'.

Segons el ministeri públic, aquesta situació de "permanent fustigació i xantatge emocional" va provocar que el menor se suïcidara llançant-se al buit al pati interior de l'edifici del seu domicili situat a Vila-real (Castelló). El fiscal assenyala que fins i tot després d'haver-se suïcidat el menor, l'acusat li va seguir enviant missatges similars i fins i tot fotos simulant haver-li denunciat a la Ciutat de la Justícia de València.

Durant les intervencions de les parts per a presentar-se davant els membres del jurat, el fiscal ha indicat que l'acusat va tindre una "influència vital" en la defunció del menor; mentre que l'advocat de l'acusació particular ha assegurat que l'actitud de l'acusat li fa responsable d'un delicte d'homicidi.

"PROVA ESBIAIXADA I MANIPULADA"

Per la seua banda, la lletrada de la defensa ha manifestat que l'acusat no coneix de res al mort, i ha destacat que "la prova està esbiaixada i manipulada" i que en aquest cas no s'han complit els requisits perquè les converses de whatsapp registrades en el mòbil de la víctima siguen vàlides com a prova de càrrec. "Demostrarem que l'acusat no ha tingut res a veure amb la mort", ha afegit l'advocada, qui ha apuntat que el suïcidi dels adolescents és un "misteri" en aquest país.

L'acusat, durant la seua declaració, ha assegurat "sentir moltíssim" el que ha passat i la situació dels pares del menor, encara que ha subratllat que mai ha mantingut una conversa amb ell, per la qual cosa suposa que durant el període de temps en què estan les converses registrades va haver de prestar el seu telèfon a algú.

Alguns agents de la Policia Nacional que van acudir al lloc on es va suicidar el menor han assegurat que la metge forense els va entregar la cartera i el telèfon mòbil del menor en un sobre, que posteriorment van entregar a l'instructor del cas, el qual ha assenyalat que una prima de la víctima va declarar que el menor li havia dit abans de morir que es trobava malament perquè rebia amenaces d'algú que li anava a denunciar en València.

L'instructor ha declarat que la investigació es va centrar en aquestes amenaces i, després d'observar el contingut de les converses entre el menor i l'acusat, es va detindre a aquest últim.