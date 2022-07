Aprovats els relleus de regidors socialistes i d'assessors que va demanar Sanguino a l'Ajuntament d'Alacant

Aquestes substitucions es produeixen un dia després que Sanguino enviara un escrit a la direcció nacional del PSOE en el qual va denunciar l'existència d'un grup municipal "paral·lel" que li havia deixat apartat des de fa mesos.

En concret, els canvis aprovats són els de la representació d'edils socialistes en altres òrgans: Sanguino substitueix Miguel Millana en el consell d'administració de Mercalicante i a Trini Amorós tant en el consell d'Aigües d'Alacant com en la comunitat de béns del Teatre Principal.

També segueix vigent la destitució de diversos assessors del grup socialista; un cessament que es farà efectiu aquest mateix dimarts, segons fonts coneixedores. Per contra, no s'ha aprovat el relleu que va demanar Sanguino de Trini Amorós com a portaveu adjunta del PSPV, ja que requereix del suport de la majoria de regidors del grup.

PP I CS INSTEN EL PSPV A ARREGLAR-SE

En la roda de premsa després de la junta, els portaveus de l'equip de govern Manuel Vilar (PP) i Antonio Manresa (Cs) han confirmat que durant el matí d'aquest dimarts no s'ha presentat cap tràmit urgent, ni per part de Sanguino ni per a modificar els canvis aprovats.

Encara que han declinat entrar a valorar les discrepàncies, els representants del bipartit han instat el grup socialista a resoldre les seues "qüestions internes". Preguntats per si Sanguino ha presentat la seua dimissió, han assegurat que de moment no hi ha "absolutament" cap novetat i han instat a treballar "per i per a la ciutat".

"Que els problemes interns els resolguen en la seua casa", ha afegit Manresa, mentre Vilar ha assegurat que "en el dia a dia" no ha percebut les discrepàncies en el si del grup socialista.