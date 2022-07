La UPV, entre les 100 millors universitats del món per a estudiar tres disciplines, segons el Rànquing de Shanghái

La Universitat Jiao Tong de Shanghái (la Xina), responsable de la publicació del rànquing global d'universitats més important del món -l'Academic Rànquing of World Universities (ARWU), popularment conegut com el rànquing de Shanghái- inclou la Universitat Politècnica de València (UPV) en el seu Rànquing Global de Matèries Acadèmiques (GRAS) entre les 100 millors universitats del món per a estudiar tres disciplines: Ciència i Tecnologia d'Aliments, Ciència i Tecnologies Instrumentals, i Ciències Agrícoles.