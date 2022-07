Feijóo reuneix aquest dimarts a la cúpula del PP i seguirà la setmana amb visites a Comunitat, Andalusia i Catalunya

En qualsevol cas, des de 'Génova' ja anticipen que l'agenda pot patir modificacions davant possibles imprevists com va ocórrer anit mateix en cancel·lar la visita que aquest dimarts anava a realitzar a Castella i Lleó per a veure's amb el president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Feijóo, després de parlar Mañueco, va decidir suspendre l'agenda prevista per al dimarts a Valladolid, "per a mostrar suport i respecte a quants lluiten contra el foc aquests dramàtics dies" i que aquest diumenge es va cobrar la vida d'un brigadista en l'incendi de Losacio (Zamora).

ELS INCENDIS, EN LA REUNIÓ DEL COMITÉ DE DIRECCIÓ

Els incendis que assolen bona part d'Espanya serà un dels temes que estarà damunt de la taula en la reunió del comité de direcció del PP d'aquest dimarts. Feijóo ha contactat aquests dies amb els presidents de Galícia, Castella i Lleó, Andalusia i Extremadura per a traslladar-los el seu suport "per damunt de sigles" en la lluita contra el foc que assola bona part del país.

A més, Feijóo ha defès "treballar units", començant per l'Executiu de Pedro Sánchez, per a acabar "com més prompte millor amb aquesta ona d'incendis" que assola el país, que s'ha portat vides humanes i que té "dramàtiques conseqüències" en el camp, el medi ambient i l'economia.

El dijous, el president del PP té previst desplaçar-se a la Comunitat Valenciana, on mantindrà una trobada amb el PP regional que dirigeix Carlos Mazón. I el divendres preveu viatjar a Alacant, segons fonts de la formació.

La Comunitat Valenciana és un dels territoris que els 'populars' aspiren a recuperar en les pròximes eleccions autonòmiques i arrabassar així el bastó de comandament al socialista Ximo Puig, qui ocupa la Presidència de la Generalitat des de juny de 2015. El PP també confia que el seu portaveu en l'Ajuntament, María José Catalá, desallotge de l'Alcaldia de València a Joan Ribó.

EL DISSABTE, ANDALUSIA I CATALUNYA

Dissabte, Feijóo assistirà a la presa de possessió de Juanma Moreno com a nou president de la Junta d'Andalusia, després de la sessió d'investidura que se celebrarà en el Parlament regional aquest dimecres i dijous.

El president del Parlament, Jesús Aguirre, ha proposat formalment aquest dilluns a Juanma Moreno com a candidat a la Presidència de la Junta en el debat d'investidura. El PP va aconseguir la majoria absoluta en les eleccions autonòmiques del 19 de juny, amb 58 escons en la Càmera, la qual cosa li permet superar el debat d'investidura en primera votació.

També el dissabte 23 de juliol el líder del PP es desplaçarà Catalunya per a assistir al XIV congrés del PP en la província de Barcelona, en la qual serà triat president Manu Reyes, ex alcalde de Castelldefels.