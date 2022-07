Karateka, medallista e 'influencer', así es Anna Lewandowska, la esposa de Robert Lewandowski

Xavi Hernández ya tiene a su delantero centro. Y no uno cualquiera, sino uno de los mejores jugadores del planeta. El flamante fichaje del FC Barcelona, Robert Lewandowski, llega con la vitola de referente dentro del nuevo proyecto del club blaugrana. Después de un culebrón con su anterior equipo, el Bayern de Múnich, y con muchísimas dudas de si Joan Laporta podría llegar a incorporarle debido a los graves problemas económicos que atraviesa el equipo, RL9 ya ha conocido a sus compañeros y se ha unido a los entrenamientos.

Mientras, España y la ciudad condal también se preparan para conocer mejor a Anna Lewandowska, su esposa, una influencer total que está considerada como una de las mejores deportistas polacas en una modalidad, además, mucho más desconocida que la ejercida por su marido.

"Las emociones se van calmando lentamente y ya está claro el gran cambio que nos espera. Estoy agradecida por todo lo que nos ha pasado en los últimos años. Munich ha sido nuestra casa, el lugar donde nacieron nuestros hijos. Hemos conocido amigos increíbles y vivido muchos momentos maravillosos. Siempre será un lugar importante para nosotros y una gran parte de nuestra vida. Pero nuestro hogar es donde estemos juntos. Ahora comenzamos una nueva aventura emocionante. Sé que podré contar con vuestro apoyo como siempre. Nuevo capítulo", escribía recientemente ante sus casi cuatro millones y medio de seguidores una vez se oficializó la contratación de su esposo por el Barça.

Anna Maria Stachurska nació en Łódź, una ciudad del centro de Polonia, a algo más de 120 kilómetros al oeste de Varsovia, el 7 de septiembre de 1988, algo más de un par de semanas más tarde de lo que lo había hecho su futuro esposo, por el que se cambiaría el apellido. Hija de un par de trabajadores audiovisuales (el padre, Bogdan, era cámara, y Maria, la madre, figurinista y productora), desde muy pronto la joven se interesó por el mundo del deporte con el que alcanzaría los mayores éxitos: el kárate.

Este le había sido inculcado por su tío, Paweł Krzywański (que había sido varias veces medallista en campeonatos internacionales) y por su primae hija de Pawel, Katarzyna (campeona del mundo, Europa y Polonia en kata individual). A los 13 años se apunta al club KK Pruszków y en 2005, con 17 años, obtiene su primer reconocimiento: segunda posición en el Campeonato de Polonia en kumite individual en la categoría junior.

Esto dispararía una carrera en la que representaría a su país por los cinco continentes y que le han llevado en total a obtener 38 medallas entre todos los torneos en los que ha participado, así sean estatales, europeos o mundiales. Eso ha hecho que hoy por hoy sea la Presidenta del Special Olympics Polonia.

Fue en aquella época, durante un campamento deportivo en 2007, en el que conocería a Robert Lewandowski, que jugaba en el Znicz Pruszków, si bien no se casarían hasta el 22 de junio de 2013 en la Iglesia de la Anunciación de la Santísima Virgen María en Serock, como católicos practicantes que son. Mientras tanto, Anna se licenciaba en Educación Física en la Universidad Józef Piłsudski de Varsovia y comenzaba su emporio empresarial con un blog de fitness al que llamó Healthy Plan by Ann y del que ya tiene desde varios CDs, podcasts y diversos libros editados sobre el tema.

Se trata del mismo que ha hecho que actualmente sea toda una referencia en el mundo del ejercicio físico, la vida sana y la nutrición, cuyo novedoso método (entre otras cosas, desde hace un tiempo comienza las comidas por el postre y no denuesta el chocolate negro, uno de los alimentos favoritos del delantero) ha adoptado tanto su marido como, gracias a él, varios de sus compañeros. "Más salud, más felicidad… más goles", se respondía a sí misma bromeando sobre qué le daba de comer a RL9 para que sea tan buen jugador.

Son esas cosas las que buscan los seguidores de su trabajo: por una parte cuenta con un proyecto de alimentación dietética donde colaboran desde otros nutricionistas a entrenadores y profesionales de la salud mental llamado Healthy Center by Ann. Por su parte, desde Foods by Ann se encarga de producir aperitivos saludables, suplementos alimenticios, útiles y accesorios de cocina y complementos deportivos (desde barritas energéticas y batidos orgánicos a aceites o mantequillas), que se complementa con Super Menu by Ann, un servicio de catering dietético. Por último, también es la responsable de Baby by Ann, dedicada a la moda infantil.

Porque Anna no puede estar más orgullosa de sus dos hijas, Klara, nacida en mayo de 2017, después de que el futbolista diese la exclusiva el 6 de diciembre de 2016 celebrando un gol, y Laura, que vino al mundo hace un par de años. La familia al completo suele pasar las vacaciones en Mallorca, motivo por el cual no les va a ser complicado, como ya han empezado a hacer, aprender español.