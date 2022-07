Amazon inaugura el seu nou centre logístic a Onda (Castelló), que generarà 500 llocs de treball permanents

Amazon ha inaugurat aquest dilluns oficialment el seu nou centre logístic al municipi d'Onda (Castelló), el qual generarà 500 llocs de treball permanents, segons ha informat l'empresa en un comunicat. Acompanyat pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i l'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, Fred Pattje, director d'Amazon Customer Fulfillment a França, Itàlia i Espanya, ha presentat el centre i realitzat un recorregut per les instal·lacions.

Construït sobre un terreny de més de 58.000 metres quadrats -equivalents a 8 camps de futbol-, i amb més de 130.000 metres quadrats dedicats a emmagatzematge, aquest centre logístic donarà suport a les operacions de primera milla d'Amazon a Espanya, i serà utilitzat per a emmagatzemar i gestionar fins el 4 milions d'unitats de productes de gran grandària.

Segons ha explicat Fred Pattje, estan "encantats" d'obrir aquest nou centre logístic a Onda, en una regió que -ha dit- s'ha convertit en un punt estratègic per a les seues operacions a Espanya. "A més, estem especialment orgullosos de la creació de llocs de treball amb beneficis líders en el sector, com a assegurança mèdica privada i un pla de pensions, oportunitats de desenvolupament de carrera i un entorn de treball segur per a tots", ha afegit.

Sobre aquest tema, ha apuntat que Amazon ofereix tot tipus de llocs de treball per a tot tipus de persones, des d'aquells que comencen la seua carrera fins als qui posseïxen un doctorat; des d'aquells que acaben de graduar-se fins a persones amb dècades d'experiència. El nou centre logístic d'Onda compta amb desenes de rols diferents, incloent enginyers, responsables d'operacions, analistes financers, mossos de magatzem, perfils tecnològics o especialistes en recursos humans i en seguretat i salut.

Amazon té una llarga relació amb la Comunitat Valenciana, des de l'obertura en 2017 de la primera estació logística de la companyia a Paterna. Des d'aleshores, l'empresa ha obert dos estacions logístiques més, a Alacant i Picassent, així com un centre d'Amazon Fresh a València.

Segons ha subratllat Fred Pattje, en la Comunitt Valenciana són 1.500 les pimes que venen en la plataforma d'Amazon, superant en 2020 els 100 milions d'euros en vendes internacionals.

A més, ha indicat que en els últims dos anys Amazon ha creat una mitjana de més de 100 llocs de treball permanents a la setmana en tot el país i, "seguint les previsions de creixement actuals, Amazon se situarà en el top 10 d'empreses privades amb major nombre d'empleats a Espanya".

POLÍTICA "ÚTIL"

Per la seua banda, l'alcaldessa d'Onda ha destacat que des de l'Ajuntament treballen per aplicar una política "útil, aliada de l'emprenedoria i la innovació, de la competitivitat i el lideratge, de l'excel·lència i la qualitat" perquè aquests ingredients "són sinònim d'ocupació i, per tant, de millors oportunitats econòmiques i socials per als onders i els castellonencs". "Hem demostrat, i hui tenim el millor exemple, que una eficaç col·laboració públic - privada pot portar grans notícies per a la nostra província", ha afegit.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmat que la "confiança i estabilitat" que genera la Comunitat Valenciana constitueix la clau per a atraure inversions de grans empreses i crear més ocupació.

El cap del Consell ha assenyalat que les noves instal·lacions d'aquesta companyia, que ja disposa d'altres quatre a la Comunitat Valenciana, són les més extenses i generaran 500 llocs de treball indefinits. Així mateix, ha destacat el "efecte tractor" del nou centre sobre les empreses valencianes, atés que més de 1.500 pimes venen els seus productes a través d'Amazon.

Durant la seua intervenció, Ximo Puig s'ha referit a l'aposta de la Comunitat Valenciana per la "nova indústria basada en el coneixement", amb l'impuls de "la millor universitat tecnològica d'Espanya, amb un ecosistema tecnològic i formatiu d'avantguarda i amb uns treballadors preparats". En aquest sentit ha animat al teixit empresarial de la Comunitat Valenciana a aprofitar els fons europeus per a digitalitzar els seus negocis, i ha destacat que ja hi ha 800 pimes de Castelló que han sol·licitat aquests fons.

D'altra banda, també ha valorat que el centre logístic d'Onda contribueix en renàixer " d'una zona potent en la indústria com La Plana", que s'ha considerat com a "triangle d'or logístic per a moure mercaderies" gràcies a les connexions pel nord amb l'aeroport, l'autovia, el port i el corredor mediterrani, a través de la futura estació intermodal, i pel sud amb Parc Sagunt, el seu port, la seua futura estació i els corredors cantàbric i mediterrani, ha manifestat.

Finalment, el cap del Consell ha destacat que l'aposta d'Amazon se sumisca a les recentment anunciades per "les majors empreses del món" com a Volkswagen, Ford o HP, i ha insistit que "cal aprofundir en eixa via per a aconseguir que vengen els grans i que beneficien a tots". Per a açò, ha remarcat la necessitat de planificar i desenvolupar sòl de qualitat "per a estar preparats davant futures necessitats industrials" com s'està treballant actualment a l'entorn d'Aerocas o en Port Castelló.