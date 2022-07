Puig vol que, sempre que siga possible, vaja personal mèdic a les SAMU

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest dilluns que han sigut "circumstàncies molt especials" que en algun moment les SAMU no hagen anat acompanyades de personal mèdic. Segons ha dit, vol que, sempre que siga possible, vaja personal mèdic en aquests vehicles.

Puig s'ha pronunciat així davant els mitjans a l'UJI, on ha assistit a l'acte de finalització de les obres de la Facultat de Ciències de la Salut en ser preguntat sobre aquesta qüestió.

El cap del Consell considera que hi ha crítiques del PP que li pareixen "obscenes", com la qual té a veure amb Els Ports, doncs, "precisament el PP va deixar 20 anys sense SAMU a aquesta comerca".

Ha assenyalat que en les circumstàncies en què s'ha produït que no hi havia metge, sí hi havia personal "manifestament competent" d'infermeria, encara que el que volen és cobrir sempre que es puga amb personal mèdic, igual que vol cobrir amb personal mèdic tots els hospitals "en un moment en què, a més, els sanitaris també tenen dret al descans i sempre es produïxen certes tensions de personal".

Puig ha agraït a tot el personal sanitari el "sobreesfuerzo que està fent durant aquests dos anys" i -ha afegit- "l'única cosa que cal reconéixer-los és el treball que han fet".