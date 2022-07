Puig reconeix "tensions" locals en el PSPV d'Alacant i assegura que "ningú és imprescindible"

El president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha reconegut aquest dilluns que existeixen "tensions" en el PSPV a Alacant que obeïxen a l'àmbit local i ha destacat que "ningú és imprescindible".

Puig ha realitzat aquestes declaracions durant la visita que ha realitzat a la UJI de Castelló per a assistir a l'acte de finalització de les obres de la Facultat de Ciències de la Salut en ser preguntat per les "tensions" a l'Ajuntament d'Alacant després que el portaveu del PSPV, Paco Sanguino, haja enviat un escrit a l'Executiva Federal del PSOE en el qual denuncia l'existència d'un grup municipal "paral·lel" creat i dirigit per l'ex-assessor socialista Ángel Franco amb la connivència del secretari general local, Miguel Millana, i de regidors i assessors cessats la setmana passada.

Puig ha apuntat sobre aquest tema que, "en qualsevol cas el que ha de fer qualsevol dirigent polític en qualsevol instància és pensar sempre en l'interés general i tenint en compte que ningú de nosaltres és imprescindible".