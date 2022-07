Puig agraeix a Adriana Lastra el treball desenvolupat i desitja que li vaja "tan bé com siga possible" en el personal

El president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha valorat aquest dilluns la dimissió d'Adriana Lastra com a sotssecretària general del PSOE, assenyalant que és una decisió personal i ha agraït el treball que ha desenvolupat, alhora que ha mostrat el seu desig que li vaja "tan bé com siga possible" en l'àmbit personal.

Puig ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans en la Universitat Jaume I de Castelló, on ha assistit a l'acte de finalització de les obres de la Facultat de Ciències de la Salut en ser preguntat per la dimissió d'Adriana Lastra.

"Crec que és una decisió de caràcter personal i, per tant, res a dir. Simplement agrair-li el treball que ha desenvolupat durant aquest temps i esperar que en allò personal li vaja tan bé com siga possible, doncs és una etapa molt important de la vida de qualsevol persona, i d'una dona molt especialment", ha indicat el cap del Consell.

Puig s'ha mostrat convençut que Lastra continuarà treballant "per aquest projecte de progrés i avanç social".