Fundació Bancaixa acosta l'art a xiquets en risc d'exclusió social en la seua escola d'estiu

L'escola té com a objectiu oferir un espai didàctic i lúdic, i acostar els seus participants diferents disciplines artístiques. A més, pretén fomentar l'art com a vehicle de cohesió i integració i que aconseguir que els xiquets aprenguen mentre juguen durant l'estiu, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

Al llarg de les quatre setmanes que dura Aula d'Arts, els alumnes s'endinsen en diferents formes en les quals l'art narratiu s'ha desenvolupat al llarg de la història. Cada setmana es treballa un tipus de narració diferent (narració personal, narració popular, narració històrica i periodística, i narració literària) mitjançant diferents pràctiques artístiques i amb la visita d'un professional especialitzat.

El programa inclou una eixida per València a un centre d'art o entorn natural. Durant la primera setmana, que inclou la visita de l'escriptor Vicente Marco i una exploració pel Jardí del Turia, s'acosta la narració subjectiva amb la confecció d'un diari amb tècniques de 'scrapbooking', de diari de camp i llibre d'artista.

La segona setmana, amb una visita al Museu de Ceràmica, es descobreix el "fascinant" món de la narració popular, des de la mitologia o les cançons fins als contes, les llegendes i els refranys. Els alumnes realitzen tallers artístics i matèrics relacionades amb la temàtica i reben la visita de la contacontes Eva Andújar per a parlar sobre la mitologia.

Durant la tercera setmana s'entaula un diàleg amb la història i l'actualitat i, a partir d'aquest, es recorren les diferents expressions artístiques que narren fets del passat o del present: des de la pintura rupestre, la pintura històrica, la fotografia, el cinema, la televisió fins a internet. La fotoperiodista Eva Máñez és l'artista convidada d'aquesta setmana que compta amb la visita a una exposició en el Centre del Carme.

Finalment, la quarta setmana, la literatura i els seus diferents gèneres servixen de fons per a treballar la paraula i la il·lustració, així com els diferents formats per a narrar ficció escrita. Els alumnes s'endinsen en el món dels llibres per a crear les seues pròpies històries: des del conte il·lustrat a la novel·la gràfica.

Els artistes i experts convidats durant l'última setmana són l'il·lustrador Kolo i el director de la Càtedra d'Estudis del Còmic Fundació SM-UV i de l'Aula de Còmic de la Universitat de València, Álvaro Pons. A més, el programa setmanal inclou una visita al Muvim.