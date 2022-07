L'investigador José Tomás Matus rep 125.000€ per a la plataforma de recursos genòmics Grapedia

L'organització COST (Cooperació Europea en Ciència i Tecnologia), que finança xarxes d'investigació i innovació, ha concedit recentment les beques COST Innovator. Una de les sis propostes és The Grapevine Genomics Encyclopedia (Grapedia), informa la Universitat en un comunicat.

Serà una plataforma única d'accés obert que seguirà una estructura de base de dades federativa i permetrà l'exploració i visualització de dades de tots els recursos amb ferramentes per a l'anàlisi comparativa i servicis personalitzats per a l'acadèmia i la indústria. Malgrat la gran quantitat de dades públiques disponibles per a aquesta espècie, la majoria dels recursos estan dispersos i no són interoperables, recalquen.

Les dades que es poden recopilar sobre fenotips de plantes i recursos òmics tenen un enorme potencial per als desafiaments que afrontem en el futur proper, inclòs el calfament global, la resistència a patògens i la sostenibilitat. "De com utilitzem tots aquests recursos genètics i genòmics depèn la possibilitat de dissenyar noves varietats capaces de fer front a transicions ambientals i plagues, i assegurar un cultiu ecològic", afirma Tomás Matus, investigador del Programa Ramón y Cajal de la Universitat de València i l'I2SysBio.

La proposta es va basar en tres pilars principals. El primer és la comunitat, que ha generat fins al moment una quantitat exhaustiva de dades de diferent tipus i naturalesa. El segon pilar és la metabase de dades Grapedia, que recopilarà aquestes dades, les preprocesará per a que siguen llegibles i les organitzarà en mòduls.

El tercer són els servicis; de caràcter gràfic, interactiu i exportable, alguns dels quals seran gratuïts mentre que uns altres es personalitzaran i s'oferiran amb càrrec.

Els exemples inclouen buscadors de navegadors de genomes, panells de control de gens únics i múltiples, i fluxos de treball experimentals òmics.