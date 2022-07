CSIF i ANPE porten als tribunals la "imposició" de l'ensenyament per àmbits en l'ESO

Així, CSIF ha presentat aquest divendres davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana un recurs contra la resolució amb les instruccions de l'inici de curs en ESO de la Conselleria d'Educació, en particular en la seua part dispositiva que al·ludeix a aquesta qüestió.

El recurs contenciós administratiu es dirigeix enfront de la resolució del 12 juliol, amb les instruccions d'inici de curs, en impugnació del punt 7.1.1.3. Aquest afirma, literalment, que "l'organització curricular en tots els grups del primer curs d'Educació Secundària Obligatòria de tots els centres educatius serà per àmbits de coneixement".

Continua indicant aquest punt que "els centres que així ho consideren podran optar per aquesta organització curricular també en el segon i en el tercer curs d'Educació Secundària Obligatòria, d'acord amb el que s'establisca en la normativa autonòmica que regule l'ordenació i el currículum d'aquesta etapa en desenvolupament del Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Secundària Obligatòria".

El sindicat considera que "la imposició d'aquest model metodològic i organitzatiu en els ensenyaments de primer d'ESO i la seua possible extensió a la resta de cursos d'aquesta etapa educativa vulnera tant el principi d'especialitat docent com la llibertat de càtedra arreplegada en la Constitució".

La central sindical, en aquesta línia, explica que, per exemple, "la imposició regulada obliga al fet que una professora de l'especialitat de Matemàtiques haja d'impartir de manera forçosa l'assignatura Biologia i Geologia (o viceversa), o que un professor especialista en Llengua i Literatura Castellana impartisca Geografia i Història (o viceversa)".

CSIF recalca igualment que "aquesta imposició suposa, a més d'un clar empitjorament de les condicions laborals dels docents, una pèrdua de la qualitat educativa ja que, havent-hi especialistes en la matèria en els centres de secundària, no imparteixen aquestes matèries sinó unes altres en les quals no són especialistes".

En aquest sentit el sindicat recorda que el Reial decret665/2015, de 17 de juliol, estableix, entre uns altres, l'assignació de matèries de l'ESO a les especialitats docents dels cossos de catedràtics i de professors de Secundària.

La central sindical argumenta també que "els centres educatius també veuran reduïda la seua capacitat organitzativa i pedagògica ja que l'agrupació per àmbits els ve imposada, ja que els arrabassa les seues possibilitats organitzatives atorgades en l'article 24.7 de la LOMLOE".

D'aquesta manera, aquesta imposició "suposa una altra restricció més per als centres educatius d'Ensenyament Secundari, centres que tindran menor autonomia".

En la mateixa línia, el sindicat posa l'accent que "aquesta imposició metodològica i organitzativa per part de Conselleria ha sigut duta a terme sense escoltar als docents, sense la negociació adequada i sense cap tipus de justificació o aval pedagògic que la recolze". Açò suposa, incideixen, "que estem davant una imposició arbitrària que ha decidisc aplicar de manera unilateral Educació".

CSIF apunta que "des que la Conselleria va decidir l'obligatorietat dels àmbits en Secundària, hem manifestat un rebuig absolut a aquesta imposició organitzativa i metodològica". "Malgrat que han sigut moltes i variades les actuacions realitzades pel sindicat perquè Educació es replantejara la imposició de treballar per àmbits, la Conselleria d'Educació no les ha tingut en compte".

La central sindical, davant aquesta falta de negociació i la decisió d'imposar per part de l'Administració, ha decidit "impugnar aquesta situació i denunciar-la davant el Tribunal Superior de Justícia".

Per la seua banda, ANPE ha anunciat, després de la publicació de les instruccions, que ha presentat la sol·licitud de mesures cautelars contra la resolució.

Aquesta organització anuncia que, una vegada es publique, interposarà recurs contra el Decret del currículum d'Educació Secundària, l'instrument legal que validarà la imposició de l'obligatorietat dels àmbits en 1r d'ESO i dels Projectes interdisciplinaris de 1r a 3r ESO.

"OPOSICIÓ FRONTAL"

ANPE recorda que ha manifestat des d'un principi "la seua oposició frontal a qualsevol mesura de l'organització curricular que supose una imposició per als docents i a la negativa per part de l'administració a entaular un diàleg amb els docents per a consensuar qüestions que afecten a l'autonomia dels centres i dels propis docents".

"En eixe mateix sentit -prossegueixen- s'han vingut desenvolupant totes les accions dutes a terme per ANPE, incloent l'enquesta per a determinar el grau d'implantació voluntària dels àmbits en 2º ESO en tots els centres de la Comunitat Valenciana durant el curs 2021-22 i davant la falta de resposta a la petició de dades realitzada a la Conselleria".