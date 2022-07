El 91% del veïnat de Castelló valora com a "excel·lent" l'atenció ciutadana en dependències municipals

L'Ajuntament de Castelló continua en la seua aposta per a oferir, cada vegada més, millor atenció i servicis quan la ciutadania ha d'acudir a les dependències municipals per a realitzar qualsevol tràmit. Per açò, el passat mes de maig va engegar un sistema d'avaluació i satisfacció ciutadana en les oficines d'atenció integrada, que estableix que el 91 per cent del veïnat valora com a "excel·lent" l'atenció ciudadana en dependències municipals.

Així, de les 1.163 valoracions registrades, tant en les dependències de l'Edifici Noble com les tinences nord, sud, est, oest i del Grau, el 91% han sigut valorades com a "excel·lents. La resta, un 7,5% està "satisfeta" amb els servicis, i només un 1,5% ha destacat que està "insatisfeta" o que "és millorable".

Per a l'edil d'Atenció Ciutadana, Ignasi Garcia, aquestes dades denoten que hi ha un equip de treballadors municipals treballant cara al públic preparat, "amb solucions i que sempre intenten ajudar a tots els veïns i veïnes de la ciutat que passen per l'Ajuntament a fer un tràmit". Garcia també ha destacat que estan compromesos en la millora contínua dels servicis, "i seguir en aquesta excel·lència en l'atenció ciutadana ha de ser clau".

Així mateix, el regidor Garcia també ha posat en relleu que s'ha passat de més de mitja hora d'espera a menys de set minuts amb la implantació de la cita prèvia.

Per la seua banda, la regidora d'Innovació Digital i Recursos Humans, Monica Barabás, ha destacat que continuaran millorant l'atenció i la relació de l'administració municipal amb els veïns i veïnes" i per a açò s'utilitzaran ferramentes com aquesta, entre unes altres, que "permet estar en contacte amb la ciutadania".

SISTEMA DE VALORACIÓ

El sistema de valoració amb el qual compten les oficines municipals és un dispositiu de fàcil accés i maneig per a la ciutadania amb el qual pot valorar l'atenció i servici oferit per l'administració, tot amb l'objectiu de seguir millorant la qualitat de l'atenció ciutadana.

Aquest consta d'una pantalla amb quatre 'caretes' perquè, després de l'atenció, el veí o veïna avalue si la cita ha sigut excel·lent, satisfactòria, millorable o insatisfeta, i mitjançant aquesta valoració es vincularà el tràmit amb la taula.

Només en el cas que l'opció marcada siga millorable o insatisfeta, s'obri una altra pantalla on el ciutadà valora si no s'ha resolt el problema, si l'espai no és l'adequat, si l'atenció no ha sigut la correcta o si el temps d'espera ha sigut massa llarg.