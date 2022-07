Mas diu que la menor que ha denunciat abusos d'un educador està "protegida" i s'ha seguit el protocol

Així s'ha pronunciat durant la roda de premsa posterior al ple del Consell, a preguntes dels mitjans, després de conéixer-se que la Policia Nacional investiga la presumpta agressió sexual a una jove de 17 anys en un centre de menors comesa suposadament per un dels seus educadors.

Interrogada sobre la situació de l'educador i si aquest està de vacances, tal com ha publicat el diari El Mundo, Mas ha assenyalat que, "com és norma en aquests casos on hi ha una menor i una investigació policial", la Conselleria d'Igualtat està "col·laborant en tot el que marquen els protocols d'actuació i el que demanen els investigadors", i ha afegit que "s'ha assegurat el benestar de la menor", que és "el més important".

Preguntada per si pot precisar com s'ha actuat amb el professional denunciat, Aitana Mas ha reiterat que s'han seguit els protocols, que indiquen que "la menor ha d'estar protegida i assegurar que no li passe res, i la menor està assegurada". "Això és el que marca el protocol, que es garantisca la seua seguretat" i "la seua seguretat està garantida", ha sostingut.

Així mateix, interpel·lada sobre si pot confirmar que aquesta persona està de vacances, ha admès: "Desconec si aquest home està o no de vacances. El que m'han dit és que s'ha actuat conforme al protocol i s'ha protegit a la menor, que és l'important. Això se m'ha garantit i se m'ha dit que s'ha actuat conforme al protocol".

Quan se li ha plantejat si ella ha preguntat quina és la situació en la qual està l'educador i si coneix el contingut concret del protocol sobre la forma en la qual s'ha d'actuar en aquests casos, la vicepresidenta ha dit que "en deu dies" des del seu nomenament no li "dona temps a conéixer tots els protocols" de la Conselleria. "No em conec el protocol al detall", ha postil·lat.

A més, la consellera ha volgut "aclarir" que desconeix la situació concreta del treballador no perquè "no li l'han sabut dir", sinó perquè el que "li preocupa" és que la menor estiga protegida i que això és el que ha preguntat al seu departament. "Està fora de risc? Sí. Perfecte".

Mas ha assenyalat que "en els pròxims dies entrarà en les coses concretes" però que ara mateix, "des d'una part humana, en deu dies és impossible conéixer una Conselleria, tots els protocols i instruccions d'una Conselleria tan important com és la de Polítiques Inclusives".

A més, ha recordat que aquest dijous va tindre la seua primera compareixença en Les Corts com a vicepresidenta i consellera d'Igualtat, que "havia de preparar" i "també era un dels punts clau d'aquesta setmana" en la seua Vicepresidència i Conselleria, i "per tant els esforços s'han centrat en això també en el fet de tindre tots els flancs oberts", ha agregat.

D'altra banda, preguntada per les "línies vermelles" en el procés judicial perquè decidisca no mantindre als càrrecs de la Conselleria investigats en el cas del presumpte encobriment dels abusos sexuals del marit de Mónica Oltra a una menor tutelada, Aitana Mas, que ahir va confirmar que no els cessaria, ha demanat respecte a la "presumpció d'innocència" i als "temps judicials", al mateix temps que ha posat en valor que en Igualtat s'ha "construït d'una manera ingent un model de servicis socials a l'avantguarda europea". "Col·laborarem amb la Justícia en tot allò que ens demanen", ha resolt.