El Consell de Col·legis de Mèdics Valencians rebutja la proposta de Sanitat per a cobrir places de difícil cobertura

El Consell de Col·legis Oficials de Metges Valencians (CCMCV) rebutja la proposta de la Conselleria de Sanitat Universal per a cobrir places de difícil cobertura que contempla la possibilitat de mobilitzar als metges d'un departament a un altre. Insta la Conselleria a realitzar "un esforç" per a millorar les condicions laborals que ofereix als metges i a escometre una correcta programació de l'assistència i previsió de places "que evite la precarietat laboral actual que ha generat aquest problema".

Des del Consell, "com ocorre amb els agents del sector que formen part de la taula sectorial", mostren el seu "rebuig frontal i unànime" a l'esborrany de decret presentat perquè, entre altres coses, "empitjora la qualitat assistencial, no garanteix la voluntarietat dels professionals en la participació de les aliances estratègiques i es manté la possibilitat d'obligar els treballadors a l'acceptació d'una aliança entre diferents departaments -la que permet la mobilitat entre ells-".

Així mateix, insta el conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, al fet que, "en lloc d'empitjorar les condicions laborals dels metges i personal sanitari, els incentive amb millors condicions laborals i retributives".

"Com a professionals sanitaris estem perplexs davant les propostes plantejades per la Conselleria de Sanitat per a suplir la falta de metges en moltes de categories professionals i que comporten una pèrdua de qualitat assistencial, atés que els facultatius estem altament especialitzats i no ho estem igual per a exercir en una altra especialitat en la qual no ens hem format, i que ara la Conselleria pretén utilitzar per a cobrir la falta de metges en el SAMU i en zones de difícil cobertura", ha apuntat el CCMCV.

El Consell de Col·legis de Mèdics Valencians reitera als responsables de la Conselleria de Sanitat que no hi ha un problema de falta de metges, "allò que falta són unes condicions de treball concordes amb la formació i qualificació que tenen aquests professionals, els quals es veuen obligats a marxar-se en busca de seguretat en el lloc de treball i de millors condicions".

MILLORAR CONDICIONS LABORALS

Per açò, insta a fer un esforç per a millorar les condicions laborals dels metges i "resoldre el dèficit de facultatius existent en totes les categories professionals, que és el verdader motiu de la falta de metges en l'Atenció Primària, en urgències, en els centres mèdics de desplaçats, en els hospitals i en el SAMU, i que deixe d'enganyar a la població amb l'excusa que no hi ha mèdics".

Des del Consell de Col·legis Oficials de Metges Valencians han manifestat, i així li ho faran saber al conseller en la reunió de la setmana vinent, la seua disposició a col·laborar tant en aspectes consultius com en la programació de tantes iniciatives sanitàries com siga possible participar per a la millora del servici sanitari i de les condicions de la pràctica de la medicina a la Comunitat.