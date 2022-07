Documenten el "maltractament animal" dels 'bous a la mar' de Dénia per a denunciar i "retratar la seua brutalitat"

L'objectiu és "retratar la brutalitat" amb la qual es tracta als animals, quan "desenes de persones els assetgen amb insistència i els inciten perquè caiguen al mar, fins i tot en ocasions els colpegen parapetant-se en els barrots de protecció", han denunciat els col·lectius en un comunicat.

Les imatges de vídeo han sigut encarregades a Linas Korta i les de fotografia a Aitor Garmendia, guanyador del tercer premi de medi ambient del World Press Photo 2021.

Els 'bous a la mar' van començar el passat 9 de juliol i acabaran aquest diumenge 17 de juliol. En total, seran 16 sessions en què hauran soltat un total de 96 caps de bestiar més els cabestres, primer pels carrers i després en una plaça muntada amb una part oberta al mar, per a "intentar que bous i vaques perseguisquen els aficionats fins a caure a l'aigua".

Una vegada cauen a l'aigua, segons expliquen des d'AnimaNaturalis i CAS International, "des d'unes llanxes se'ls remolca fins al port, mitjançant sogues lligades al cap". "Les agarren per les banyes mentre els caps de bestiar forcegen i tracten de mantindre's a flotació", han indicat.

Sobre aquest tema, la directora d'AnimaNaturalis a Espanya, Aïda Gascón, ha assenyalat que els bous i les vaques, com "la majoria" de mamífers, "saben nadar per instint, però no és el seu medi natural ni estan acostumades a això, per la qual cosa l'estrés, la paüra i l'angoixa augmenta considerablement".

En els 'bous a la mar', com en "la majoria de festejos amb bous als pobles", als animals "no se'ls mata, sinó que són retornats a la ramaderia", alguna cosa que, des del punt de vista d'AnimaNaturalis i CAS International, és "encara pitjor".

"Els animals són retornats a les seues ramaderies en finalitzar l'espectacle i són utilitzats una vegada i una altra en desenes de pobles durant la temporada. Són bous i vaques de lloguer, que només quan deixen de ser interessants per al xou les manen a l'escorxador", lamenten les organitzacions.

Finalment, han considerat que els 'bous a la mar' de Dénia, Xàbia o Benicarló són "un reducte a Espanya" i han posat com a exemple el fet que festes similars en Les Cases d'Alcanar o l'Ampolla, a Catalunya, "han deixat de celebrar-se des de 2016, quan la Generalitat va formar expedient a aquests municipis després d'una denúncia".