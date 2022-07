El transvasament d'arena de la platja del Perellonet a la del Perelló es farà al setembre

Aquest dijous es va conéixer que El Perellonet i El Perelló estaven pendents del tancament de les seues platges aquest mes de juliol davant un possible transvasament d'arena que es faria de la primera a la segona d'aquestes zones de costa.

Els responsables municipals de tots dos enclavaments coincidien a assenyalar que l'actual és "temporada turística" alta i un període en què les seues platges experimenten gran afluència de gent, però discrepaven de la idoneïtat de dur a terme aquests treballs en un moment com l'actual.

L'alcalde del Perelló, Juan Botella, va assenyalar que "les conseqüències de no fer-ho ara, tot i ser temporada turística, poden ser molt greus", mentre que el del Perellonet, Luis Zorrilla, va opinar que "no té sentit" transvasar ara l'arena en aquestes dates d'alta temporada estival. Zorilla va precisar que aquest nucli de població "no s'oposa" a eixa intervenció, però va demanar que fora en un altre moment.

L'extracció i aportació d'arena ho duria a terme la Demarcació de Costas, dependent del Govern central. Aquest divendres estava programada una reunió entre els primers edils, el contractista i representants de l'administració central per a conéixer què decisió es prenia, poder detallar l'actuació i parlar del calendari previst.

En contactes previs a aquesta trobada s'ha arribat a un acord perquè el transvasament es realitze quan disminuïsca l'afluència de gent a aquestes platges, segons han informat a Europa Press fonts de l'administració central i l'Ajuntament del Perelló en un comunicat. La Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana ha mediat en favor del consens i d'una data acceptada per totes les parts.

Des del Perelló han precisat que l'aportació d'arena a la seua platja "haurà d'esperar el 12 de setembre" i han detallat que així "s'ha acordat en la reunió telefònica mantinguda aquest matí entre la Direcció general de Costas, l'alcalde pedani del Perellonet, Luis Zorrilla, i l'alcalde del Perelló, Juan Botella".

El consistori d'aquesta entitat local menor ha assenyalat que la decisió s'ha pres "en una reunió a tres bandes en la qual s'ha avaluat que les molèsties per als veïns serien majors que el benefici per a la platja en aquest moment".

Botella ha indicat que "l'arena és necessària", però ha matisat que "no a qualsevol preu". "No sacrificaré el descans ni l'estiueig dels veïns i turistes amb molèsties pel trànsit de camions en horari nocturn", ha manifestat sobre aquest tema.

L'alcalde ha explicat que es va demanar aquesta obra "per urgència fa més de dos mesos" i ha considerat que "en bona lògica s'havia d'haver fet en la primera meitat de juny, per a començar la temporada en condicions".