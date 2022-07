Ferit un treballador després de clavar-se un ferro al tòrax a l'estació de Tavernes de la Valldigna

L'incident va tindre lloc ahir a la vesprada, quan l'home, que realitzava una excavació a l'estació, es va clavar un ferro després de produir-se un moviment de terres.

El treballador es trobava en una zona de difícil accés, amb el que es van haver de mobilitzar bombers de Gandia i Cullera, a més del sergent de Gandia, ha informat el Consorci Provincial.

En estar en una zona molt profunda i impracticable per a la seua extracció fins a l'ambulància, i com a suport als mitjans sanitaris, els bombers van instal·lar un sistema per a la seua extracció vertical.

Els bombers van immobilitzar a l'home i el van assegurar en la llitera de rescat. Per a extraure'l van utilitzar una autoescala del Consorci, en la qual van instal·lar un sistema de cordes per a poder manejar la llitera i ascendir-la.

Per seguretat, un bomber va estar en tot moment al costat del ferit durant l'operació. Una vegada concloses les tasques de rescat, l'home, que presentava politraumatisme, va ser atès per un equip mèdic del SAMU.

Després d'açò, va ser traslladat a l'Hospital Frances de Borja de Gandia en l'ambulància. Posteriorment se li va portar a l'Hospital Clínic Universitari de València.