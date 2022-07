El termini per a sol·licitar ajudes per al lloguer de l'habitatge a València acabarà el 22 de juliol

La Regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de València ha destinat uns 2,4 milions d'euros per a aquesta convocatòria que enguany ha incrementat el límit màxim de la renda mensual del lloguer establida per a poder sol·licitar aquesta subvenció, que ha passat de 600 a 700 euros. L'objectiu d'aquesta iniciativa municipal és facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a València, ha indicat el consistori en un comunicat.

Per a poder sol·licitar aquesta prestació no s'ha de tindre cap habitatge en propietat o en usdefruit, s'ha d'estar empadronat en el terme municipal de València, almenys amb sis mesos d'antelació a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i, finalment, s'ha de posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea. En cas de persones estrangeres no comunitàries, s'ha de tindre la residència legal a Espanya.

Quant al nivell d'ingressos de la unitat de convivència, referits a l'exercici 2021, com a regla general han de ser iguals o inferiors a 3,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem).

No obstant açò, com a novetat s'introdueix un límit d'ingressos diferent adaptat a les circumstàncies de la unitat de convivència: Per a famílies nombroses categoria general o persones amb grau de discapacitat inferior al 65 per cent el llindar serà de 4 vegades l'Iprem. Per a famílies nombroses de categoria especial o persones amb grau de discapacitat superior al 65% el llindar serà de 5 vegades l'Iprem.