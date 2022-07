L'Ajuntament de València ampliarà el carril bici de l'Avinguda del Cid fins a Xirivella

Així, el futur tram completarà tota la infraestructura ciclista de l'avinguda del Cid que actualment està en execució. El nou eix ciclista, bidireccional, anirà situat en el sentit d'entrada a la ciutat per al trànsit motoritzat i discorrerà fonamentalment per la calçada, sense perjudicar la mobilitat dels vianants i respectant al màxim les zones enjardinades.

Per a possibilitar-ho, l'estacionament en bateria passarà a cordó o desapareixerà en alguns trams per a garantir l'espai, tant del carril bici com de la resta de vehicles que circulen per la via de servici, així com per a garantir al màxim la preservació de la zona enjardinada.

D'acord amb el projecte, l'obra eixiria a licitació amb un termini de cinc mesos d'execució de les obres i un pressupost inicial de 392.063,63 euros, tots dos susceptibles de ser rebaixats en l'adjudicació. A més, el 90% del pressupost inicial sense IVA està subvencionat pels fons Next Generation.